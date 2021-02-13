你有良心嘸？路殺拾荒婦拖行650m「棄屍」　無良駕駛瞎掰沒看見

記者邱中岳／台北報導

北市1名駕駛行經和平西路三段時，撞上1名拾荒的女子，女子當場卡在車底遭駕駛拖行650公尺，最後到和平西路3段、華江橋下，汽車撞上護欄後才分離，最後駕駛想導車落跑遭警方逮捕，警方發現女子當場死亡，但肇事駕駛面對詢問你撞到人了，則辯稱沒看到。

警方調查，68歲的楊姓男子因大年初二晚上沒事做，開車到萬華一帶找飲酒店想喝酒，但沒想到因為店家都沒開，有開的店家也早早就擠滿了客人，繞了一圈都沒地方喝酒的情況下，只能開車準備返回北投住家，返家路上撞死59歲的李姓婦人。

▲男子撞上拾荒婦，將人拖行數公尺後還想倒車逃逸，被警方逮捕還辯稱「沒看到」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，楊姓男子在13日凌晨4時許，開車行經和平西路三段211號前，撞上59歲正在穿越馬路的李姓女子，女子身穿雨衣、首推著板車遭撞後當場倒地，但楊男竟沒下車查看繼續行駛，最後楊男撞上護欄後，女子身體才與車體分離。

事後楊姓男子想開車逃逸，最後直接倒車鑽進桂林路242巷口，但又撞上人行道石墩無法行駛，警方趕到後將人逮捕，雖然沒有酒精反應，但目前仍將依照肇事逃逸致死罪嫌將楊男送辦。

警方指出，李女為附近拾荒的婦人，肇事逃逸的楊男則辯稱，因為凌晨時分下雨且天色昏暗，所以根本沒有看到正在路中間的李女，但監視器卻拍下婦人穿著反光雨衣相當顯眼，懷疑是男子根本沒注意到。

處理警員到場，將企圖逃跑的楊姓駕駛逮個正著，當場直接對肇事的楊男怒斥「人死了啦，要跑去哪」，並詢問楊男這麼急著想跑還輾到人，是不是有吃藥，更不滿痛罵楊男「你到底有沒有良心」。

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