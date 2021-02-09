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「3生肖」春節運勢大逆襲！遇貴人發橫財...可買彩券試好運

▲▼2021辛丑牛年「接天心開運法」　9步驟照著做讓你好運延續一整年！（圖／取自免費圖庫pexels）

▲生肖屬兔、牛、豬的人從10日小年夜開始，好運大爆發。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者高琳景／綜合報導

過年將近，不少民眾都會希望在春節期間能好運連連。根據搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》分析，從2月10號小年夜開始，生肖「兔、牛、豬」的朋友，有望好運爆棚，甚至能遇到貴人相助，讓你走向人生巔峰，不妨買張樂透或是刮刮樂試好運。

生肖兔
屬兔的人，性子有點慢，初入職場表現一般，很難在職位上有所建樹，長期得不到晉升，福利獎金也很少。不過，從2月10號開始，其財運漸增、工作增加以及有望實現事業轉機，在職場上春風得意，可能會受到老闆重視，工資也會提高不少。

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▲正妹/美女/狗。（圖／翻攝自pakutaso）

▲屬兔的人過年後在職場上將春風得意。（示意圖／翻攝自pakutaso）

生肖牛
屬牛的人，非常聰明。他們雖然前幾年運勢不佳，但從2月10號開始，運勢大逆襲、霉運盡散、貴人到來，帶給生肖牛的自然是節節攀升的好運氣，賺了不少錢、富貴如意，未來大富大貴，八方來財福氣滿滿，走上人生巔峰。

生肖豬
從2月10號開始，生肖豬運勢大吉，接下來的好運氣能讓豐收化作財運，勤懇終能換來回報，貴人相助大運勢、萬事事半功倍、名利雙收、氣勢如虹，未來的運勢居高不下，好運會持續一輩子，不管做什麼都能一帆風順。

中獎,開心,快樂,慶祝,好康 。（圖／www.pakutaso.com）

▲屬豬的人運逢大吉，接下來的好運氣能讓豐收化作財運。（示意圖／www.pakutaso.com）

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運勢生肖生肖星座運勢命理玄學財富

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