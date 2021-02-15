　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

達人入坑！高雄警砸百萬買汽車模型　噴漆改裝打造「警車天團」

▲▼ 仁武分局大華所員警喜歡收集警車模型 。（圖／記者黃子倩攝）

▲仁武分局大華派出所員警郭勁南喜歡收集警車模型。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩／高雄報導

警專32期畢業的郭勁南，是現任高雄仁武分局大華派出所的員警，今年25歲的他從小時候就迷戀模型車，不過小時候只能玩塑膠玩具車的他，始終感到不滿足，高中就讀警專後，在網路上買了第一台的警車模型，從此入坑，從警5年多，收集的警車模型已經快百台，家裡還特別訂製7萬元的透明櫃子擺放。

郭勁南說，投入搜集警車模型5年多來，前前後後已經花了百萬元，大台的警車模型大約收了近30台，小型的則有5、60台，他認為想要製作出唯妙唯肖的警車模型，最難的部分就是「製作警示燈」，因為警示燈的材料特殊，樣式還得要自己開模，加上製作警示燈的廠商樣式很多，也就是說想要做到和真車一模一樣的警示燈是十分困難的事，現在他大多是從網路上直接購買成品。

自認個性比較龜毛的郭勁南說，為了做出和真的警車一模一樣的警示燈，目前和一樣喜愛警車模型的好友討論，未來很可能會利用3D列印技術自己製作指示燈，但想做出和真的警車相同的警示燈透明外殼，並維持噴漆後的閃亮度，這兩點對郭勁南而言是比較難突破的關卡，目前仍在想辦法克服當中。

▲▼ 仁武分局大華所的員警喜歡收集警車模型 。（圖／記者黃子倩攝）

▲郭勁南曾經在九曲派出所服務，因此他特別上網找了自己開過的警車模型收藏。（圖／記者黃子倩攝）

其實對於郭勁南來說，收藏警車模型除了是興趣外，也可以滿足自己想要擁有很多車子的夢想，另外，待過九曲派出所的他，在106年特別買了一台所內當時使用的休旅車模型，對他而言，這輛車自己曾經開著執勤過，因此收藏起來特別有意義，而且這台警車模型4片車門、後車廂還有引擎蓋都可以開啟，平常閒暇無事時，郭勁南最喜歡開箱把玩、並幫模型打蠟維持外觀。

▲▼ 仁武分局大華所員警喜歡收集警車模型 。（圖／記者黃子倩攝）

▲郭勁南曾經在九曲派出所服務，因此他特別上網找了自己開過的警車模型收藏。（圖／記者黃子倩攝）

長期都買模型車重新噴漆、改裝上警示燈進而收藏的郭勁南，有一次在網路上看到，有人直接賣做好的警車的模型，讓他看了非常心動，無奈對方說已經售出，他把照片截圖後，上網到處問了半年多，才問到有人持有8台，他趕緊花了4萬元全部買了下來；至於郭勁南的收藏中最古老的一個汽車模型，則是早在民國80幾年就退役的福特千里馬，這台國道警察專用的紅斑馬的汽車模型，想要重新噴漆改裝，難在所有紅色的線條數量還有角度都必須要經過精算，才能畫的跟真車相同。

▲▼ 仁武分局大華所員警喜歡收集警車模型 。（圖／記者黃子倩攝）

▲目前已經退役的紅斑馬警車模型。（圖／記者黃子倩攝）

不過前後花了超過百萬元購買汽車模型的郭勁南坦言，他的家人看到他醉心收藏，常常出言阻止他繼續掏錢任坑，但郭勁南說他不會放棄這個興趣，未來如果警局、派出所有更換新的警車，他也會想辦法去買汽車模型回來改裝收藏。

▲▼ 仁武分局大華所員警喜歡收集警車模型 。（圖／記者黃子倩攝）

▲未來郭勁南將持續收集警車模型。（圖／記者黃子倩攝）

►生火了！連我媽都用到發光

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／大樂透1億元獎號出爐！初四對獎迎財神　億萬富翁是你嗎？
女三寶彰化逆向害連撞！「大迴轉」掉頭落跑　被逮下場出爐
拍激戰床戲褲襠凸起　3男星錄影疑起「生理反應」
國1北上新竹紫爆！　台中苗栗狂塞「一條紅」
盤點崩壞富少！開小牛炸隧道2死　他偷拍5女300G影片

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

達人入坑！高雄警砸百萬買汽車模型　噴漆改裝打造「警車天團」

防疫升級奏效　鄭文燦：桃園各大景區遊客數回籠約7至8成

春節湧入大量人潮！花蓮市清潔隊開工　首日清運垃圾90公噸

老菸槍小心肺阻塞！　花蓮慈院提供一條龍治療服務

屏東里港義交中隊犧牲春節假期　協助警方執勤獲好評

林英哲88創作展「戀戀台灣風情」　看見牛對農村的貢獻

春節「犇」遊台南　觀光工廠營業額來客數創佳績

春節蘇花北返車潮湧現　初四車流預估1萬8千輛達最高峰

春節車多出遊要小心！　前鎮警分局錄製「交通安全」微電影吸睛

網紅「吃屎哥」消費摸摸茶爆衝突　遭圍毆提傷害告訴

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

食物全壞！2男拔愛心冰箱插頭　鋼鐵爸怒斥：一定要抓出惡劣人

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

達人入坑！高雄警砸百萬買汽車模型　噴漆改裝打造「警車天團」

防疫升級奏效　鄭文燦：桃園各大景區遊客數回籠約7至8成

春節湧入大量人潮！花蓮市清潔隊開工　首日清運垃圾90公噸

老菸槍小心肺阻塞！　花蓮慈院提供一條龍治療服務

屏東里港義交中隊犧牲春節假期　協助警方執勤獲好評

林英哲88創作展「戀戀台灣風情」　看見牛對農村的貢獻

春節「犇」遊台南　觀光工廠營業額來客數創佳績

春節蘇花北返車潮湧現　初四車流預估1萬8千輛達最高峰

春節車多出遊要小心！　前鎮警分局錄製「交通安全」微電影吸睛

網紅「吃屎哥」消費摸摸茶爆衝突　遭圍毆提傷害告訴

「小辣椒」李瓊淑空降台灣大車隊　聆聽第一線翻轉計程人生

21年老房「6年沒人住」不敢入手　網揭1重點攸關安全：一定要重做

6女星出大招「教訓劈腿男」！　霸氣擺平渣男＆小三做法公開

快訊／大樂透1億元獎號出爐！初四對獎迎財神　億萬富翁是你嗎？

「懶得裝潢」直接買實品屋　他交屋後馬上崩潰：根本沒法住

女三寶彰化逆向害連撞！「大迴轉」掉頭落跑　被逮下場出爐

鐵刷刮下一層層肉見骨！　古裝劇「6種殘忍刑罰」真實過程：光聽就毛

電動車開更遠8要點！輪胎要充飽、善用煞車回充系統

不只喬神！老柯瑞也打過小聯盟　與小巨人征戰遊騎兵1A

「老花」絕地大反攻！精選5款超耐看手袋　LV、DIOR、CELINE Logo妳愛誰？

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

地方熱門新聞

嘉義「恐怖喪屍」定時等車　影片超驚人

雲林西螺福興宮太平媽國運籤出爐

黑豹特勤之光顏進明教官病逝　警界不捨

防疫成效　春節桃園各醫院求診人數減

合資3萬6刮中百萬　OL喊加碼：要拚BMW

淡水天元宮三色櫻「櫻花稼期」線上看

彩券掃描QR code　兌獎沒一秒知

內埔警萬巒豬腳街交安忙翻　小姊弟致謝：辛苦了

台南觀光工廠營業額來客數創佳績

台南保安戰警打擊犯罪不打烊

孫成儒分局長守護南高雄　積極保衛轄區治安

瑪莎拉蒂違停「夾紅包」求情　警送3張罰單

台南鹿耳門天后宮台灣年「迎喜神」

高雄警砸百萬　打造「警車天團」

更多熱門

相關新聞

高雄阿嬤小年夜遇賊！紅包錢被搶光

高雄阿嬤小年夜遇賊！紅包錢被搶光

高雄市林園區一名60於歲的阿嬤小年夜當天到郵局提領1萬元，準備要給愛孫包紅包，不料回家途中竟遇匪徒飛車行搶，阿嬤也因此摔倒受傷，待她回過神時，嫌犯早已不知所蹤。警方獲報後循線展開追查，先在小港區逮捕林嫌，昨（14日）夜再北上板橋將許嫌一併逮捕，全案依搶奪罪移送偵辦中。

愛河殺人魔連沉寂8個月　第3起命案露餡

愛河殺人魔連沉寂8個月　第3起命案露餡

透天厝1週內屍臭沒停過　2流鶯死狀都一樣

透天厝1週內屍臭沒停過　2流鶯死狀都一樣

高雄男喊「大奶妹來倒酒！」低胸女怒告性騷

高雄男喊「大奶妹來倒酒！」低胸女怒告性騷

表兄弟吵架「打斷警眼鏡」遭壓制　這個年難過了

表兄弟吵架「打斷警眼鏡」遭壓制　這個年難過了

關鍵字：

高雄仁武分局警車模型收藏展示

讀者迴響

熱門新聞

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

合照比OK手勢　環球影城員工開除

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

彰化凌晨試車2死　死者身分曝光

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你

南鯤鯓國運籤4字藏頭文？網：嚇死

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

丫頭、瑤瑤淚崩！ 5對閨蜜情逼哭網

起底愛莉莎莎高學歷背景！

霸停家前！屋主「側吻封印」秀倒車神技

更多

最夯影音

更多
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍
逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面