達人入坑！高雄警砸百萬買汽車模型　噴漆改裝打造「警車天團」

▲仁武分局大華派出所員警郭勁南喜歡收集警車模型。（圖／記者黃子倩攝）



記者黃子倩／高雄報導

警專32期畢業的郭勁南，是現任高雄仁武分局大華派出所的員警，今年25歲的他從小時候就迷戀模型車，不過小時候只能玩塑膠玩具車的他，始終感到不滿足，高中就讀警專後，在網路上買了第一台的警車模型，從此入坑，從警5年多，收集的警車模型已經快百台，家裡還特別訂製7萬元的透明櫃子擺放。

郭勁南說，投入搜集警車模型5年多來，前前後後已經花了百萬元，大台的警車模型大約收了近30台，小型的則有5、60台，他認為想要製作出唯妙唯肖的警車模型，最難的部分就是「製作警示燈」，因為警示燈的材料特殊，樣式還得要自己開模，加上製作警示燈的廠商樣式很多，也就是說想要做到和真車一模一樣的警示燈是十分困難的事，現在他大多是從網路上直接購買成品。

自認個性比較龜毛的郭勁南說，為了做出和真的警車一模一樣的警示燈，目前和一樣喜愛警車模型的好友討論，未來很可能會利用3D列印技術自己製作指示燈，但想做出和真的警車相同的警示燈透明外殼，並維持噴漆後的閃亮度，這兩點對郭勁南而言是比較難突破的關卡，目前仍在想辦法克服當中。

▲郭勁南曾經在九曲派出所服務，因此他特別上網找了自己開過的警車模型收藏。（圖／記者黃子倩攝）

其實對於郭勁南來說，收藏警車模型除了是興趣外，也可以滿足自己想要擁有很多車子的夢想，另外，待過九曲派出所的他，在106年特別買了一台所內當時使用的休旅車模型，對他而言，這輛車自己曾經開著執勤過，因此收藏起來特別有意義，而且這台警車模型4片車門、後車廂還有引擎蓋都可以開啟，平常閒暇無事時，郭勁南最喜歡開箱把玩、並幫模型打蠟維持外觀。

▲郭勁南曾經在九曲派出所服務，因此他特別上網找了自己開過的警車模型收藏。（圖／記者黃子倩攝）

長期都買模型車重新噴漆、改裝上警示燈進而收藏的郭勁南，有一次在網路上看到，有人直接賣做好的警車的模型，讓他看了非常心動，無奈對方說已經售出，他把照片截圖後，上網到處問了半年多，才問到有人持有8台，他趕緊花了4萬元全部買了下來；至於郭勁南的收藏中最古老的一個汽車模型，則是早在民國80幾年就退役的福特千里馬，這台國道警察專用的紅斑馬的汽車模型，想要重新噴漆改裝，難在所有紅色的線條數量還有角度都必須要經過精算，才能畫的跟真車相同。

▲目前已經退役的紅斑馬警車模型。（圖／記者黃子倩攝）

不過前後花了超過百萬元購買汽車模型的郭勁南坦言，他的家人看到他醉心收藏，常常出言阻止他繼續掏錢任坑，但郭勁南說他不會放棄這個興趣，未來如果警局、派出所有更換新的警車，他也會想辦法去買汽車模型回來改裝收藏。

▲未來郭勁南將持續收集警車模型。（圖／記者黃子倩攝）

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