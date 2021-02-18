提燈界LV包「牛揹揹」有創意！超潮3揹法　高雄區公所限量發送

▲高雄元宵小提燈「牛揹揹」造型時尚又實用。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市牛年小提燈「牛揹揹」甫亮相後，立即受到民眾熱烈迴響，詢問度爆表！高雄市觀光局表示，19日上午9點起，民眾可至就近38區區公所領取，另配合觀光行銷，也將在壽山動物園限量發送，送完為止。

開工新春第一天，高雄市即發表牛年小提燈「牛揹揹」，一亮相即被讚為「提燈界的精品」，造型時尚外還兼具包包功能，可頸掛、側揹或斜揹，成為搭配造型的亮眼配件，頗有芭比娃娃的「玩造型」趣味，完全擄獲小朋友的心，加上時尚的設計風格，可以說是老少咸宜。

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▲高雄元宵小提燈「牛揹揹」有3揹法，被讚為「提燈界的精品」。（圖／記者許宥孺翻攝）

「牛揹揹」小提燈設計師林佳葦是國寶級燈藝師林健兒的女兒，留法學平面設計學成歸國後，就投入製作小提燈，自2004年起設計台灣燈會及台北燈會小提燈，每年都為了怎麼把生肖動物做成造型提燈、絞盡腦汁，是小提燈比稿常勝軍。

林佳葦表示，「牛揹揹」小提燈連接背帶時可兼具提燈與包包的功能，可頸掛、側揹或斜揹，成為搭配造型的一個亮眼配件！回到家中，將背帶卸去，利用後方的孔洞便可掛在牆上，搖身一變成為可愛的壁掛裝飾。背面以八角形紙盒結構創造出置物空間，同時也加強了提燈的承重力，除了可收納輕量的隨身物品，如口罩、捷運卡、證件外，也可放入較重的手機，另外設計了一些可愛的小配件，像是鬍子、眼鏡、領結、髮飾等，可以任意搭配在牛頭上，創造個人化的提燈，更有畫龍點睛的奇趣效果。

▲高雄元宵小提燈「牛揹揹」19日起在38區區公所限量發送。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄觀光局長周玲妏表示，2021年高雄燈會雖因疫情停辦，原定預計要在燈會現場發放的小提燈，改在38區區公所限量發送，民眾可以在2月19日起早上9點至下午5點就近到區公所領取，也將在壽山動物園限量發送，讓民眾闔家到動物園遊園踏青，透由小提燈的發送，陪伴大家犇向幸福，共度圓圓滿滿的好年。

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