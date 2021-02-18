不滿小三提分手　小王恐嚇她讀國小兒：下次拿我跟媽媽性愛片給你看

▲一名高雄男子與已婚檳榔西施發生婚外情。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

住在高雄的朱姓男子，2018年與已婚的檳榔西施A女發生外遇，而A女有意結束這段不倫之戀，朱男不但逼迫A女離婚，並威脅要公佈兩人戀姦情熱時在摩鐵拍的性愛影片，他甚至傳訊息給A女讀國小的兒子說：「下次拿我跟媽媽的影片給你跟姐姐看，不要告訴爸爸…」A女不堪其擾，向丈夫坦承外遇，A夫怒告求償，橋頭地院依恐嚇罪判朱男3個月徒刑，且需賠償9萬元。

朱男因為經常到A女經營的檳榔攤消費，竟於2018年8月間勾搭成姦，發生了不倫之戀，而他自己因為情緒管理問題，屢與髮妻齟齬，2018年9月離婚，因此他逼著A女也得與丈夫離婚，跟他光明正大在一起，然A女並不想拋夫棄子，拒絕了他的要求，為此，朱男多次到期檳榔攤大吵大鬧，而A女擔心家人受傷害，與朱男攤牌，明確表示要分手。

連續被髮妻與小三甩掉的朱男怒火中燒，他傳簡訊威脅A女，若不離婚，就要公開兩人戀姦情熱之際在汽車旅館拍攝的性愛影片。更離譜的是，朱男找到A女就讀某國小五年級兒子的遊戲帳號，還傳訊息給小孩：「下次拿我跟媽媽的影片讓妳跟姐姐看，不要告訴爸爸，不然媽媽會怕爸爸知道…」。

朱男甚至公開在其臉書嗆道，要讓A女夫家、朋友都看到「妳我的表演」，甚至揚言要在孩子學校、補習班立個看板，讓她丟臉丟個夠！A女無法承受朱男的脅迫，於是主動向丈夫坦承外遇，A夫怒而跑到朱男住處，將他痛毆一頓，並提告求償。

法院審理時，朱男辯稱性愛影片早已刪除，他還表示，恐嚇訊息只是貼在自己臉書上宣洩心情，別人要搜尋來看，他也沒辦法，至於賠償金額，朱男耍賴到底，堅稱目前無業，頂多賠得起1萬元，全案一審審結，橋頭地院依恐嚇危害安全罪，判處徒刑3月，得易科罰金確定，另須民事賠償9萬元。

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