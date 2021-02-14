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公益補路20年！彰化妙惠慈善會志工：用掉萬包柏油，要做到走不動

▲彰化妙惠慈善會補路20年。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化妙惠慈善會補路20年。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣內有一群流著汗水的志工們，為人群默默付出，只為能有「好路可走」，20年來修補過的道路不計可數，成員來自社會各界，有董事長、有公務人員、老師、商店老闆等等，沒有薪水也不用打卡，全部自動自發安排上工時間，至於何時會功成身退，他們笑著說「做到走不動了吧」。

▲彰化妙惠慈善會補路20年。（圖／記者唐詠絮攝）

就是這股堅定的向心力，匯聚成力量，當初這一群志工，為何會選擇「路平」，而不是選擇為弱勢修繕房屋，其實這有因緣，當年921過後，員林有龍邦大樓倒塌、百果山上有住戶前塌陷，再加上管線無法取得共識，經年累月下來，地面經常是這家挖了補平那家再挖，東補一塊西貼一塊，甚至大雨過後造成一個大窟窿，用路人行經總是膽顫心驚。

▲彰化妙惠慈善會補路20年。（圖／記者唐詠絮攝）

因此妙惠慈善會率先成立路平志工隊，剛開始由慈善會自購柏油瀝青，後來由公所委辦，受理民眾據報後，不論天候如何，只要需要他們修路的地方，一定會到，後來龍鳳山寺慈善會與愚人志工協會全部加入路平志工行列。

▲彰化妙惠慈善會補路20年。（圖／記者唐詠絮攝）

作為路平志工的吹哨者，前會長施定國表示，其實一路走來近20年日子真的過得很快，算算修補過的柏油已經用掉數萬包，有時候一個大颱風過境，就要用掉50包，但因為抱持著歡喜心，所以做得很快樂，一群人抵著大太陽出來，一個倒柏油、一個攪拌，另外一個拿工具，各司其職，很快的便將道路塌陷補滿補足，再經過來回輾壓，SOP管理流程，一下子不到幾分鐘的時間，便往下個點繼續補路。

▲彰化妙惠慈善會補路20年。（圖／記者唐詠絮攝）

其中一名志工老董，年紀已經80多歲，經營紡織業，退休後便加入路平行列，老妻子也很贊成他的做法，他說，活了大半輩子的時間都在為自己經營，如今有機會可以奉獻一己的力量，趁現在手腳還能動，當然要趕緊去做，這種好機會是不會等人的。

▲彰化妙惠慈善會補路20年。（圖／記者唐詠絮攝）

施定國也感謝有這群志工伙伴多年來的努力，雖然退下會長職務，但未來仍是路平志工一份子，看到路都補平了，交通也因此更安全，心裡面也因此更踏實篤定，用一輩子走「路平」絕對不會錯。

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