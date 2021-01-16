分局長善念深植　翁誌宏受證加入弱勢關懷志工行列

▲台南市警局學甲分局長翁誌宏，受證為慈濟志工，這位認真的人民保母，從此加入關懷弱勢行善救苦的行列。(圖為慈濟基金會提供，下同)



記者林悅／台南報導

台南靜思堂16日舉辦歲末祝福感恩與祈福會，現任台南市警局學甲分局長翁誌宏，受證為慈濟志工，這位認真的人民保母，從此加入關懷弱勢、行善救苦的行列！

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母親早逝，18歲那年，父親因胃癌病重住院無法工作，父親的公司老闆為照顧員工家庭，照常發薪水給父親，讓家裡生計得以維持。父親往生那一年，翁誌宏才得知，父親的老闆是慈濟人，因有這一層因緣，當年善念的種子，深植翁誌宏的心中。

翁誌宏提及，小時候住在台北汐止，當時經常淹水，也常看到慈濟志工第一時間坐著橡皮艇、帶著熱騰騰的便當發送，並挨家挨戶送上慰問金，當時非常的感動，也驚訝慈濟志工的效率如此的高。從事警察工作後，當遇到同袍因公殉職時，翁誌宏很感動有慈警會志工關懷遺眷後續照顧，也經常有機會合作舉辦溫馨茶會、健檢活動，對於志工的發心、幫助需要幫助的人，成為跟他們一樣的志工身分，逐漸萌生。

翁誌宏2015年調任到台南市警局後，經常與台南慈警會舉辦活動，例如與慈警會黃惠師姊及新營區志工辦理警察局員工健檢及每月一素，讓警察同仁體驗到對地球、對環保的貢獻，對自己的身體健康也有很大的幫助。

翁誌宏在見習、培訓慈濟志工這兩年期間，在公餘之時，曾參與過訪視、香積、環保分類、助念…等，因為職務的關係，翁誌宏無法經常參加慈濟活動，都是透過書籍深入了解慈濟，其中對證嚴法師推動慈濟志業的草創時期，無論是慈善、東部蓋醫院個艱辛過程，非常感動，身在公門，共能體會佛教所說的「逆增上緣」。

▲翁誌宏(左)受證為慈濟志工當天，巧遇當年幫翁家的父親公司董事長女兒李佳穎(右)。

1月16日，翁誌宏受證為慈濟志工，這一天，當年幫助過翁家的翁父公司董事長女兒李佳穎，也剛好在歲末祝福場合協助歲末祝福的勤務，互不認識、也未曾見過面的兩人，在慈濟師兄師姊的安排下，首度碰面相見歡。原來翁誌宏曾寫信到他父親曾任職的環球倉儲感謝董事長，當時董事長女兒李佳穎曾致電要關心這一家小孩，但未聯絡上，1月16日的相遇，知道翁誌宏的家人一切都好，李佳穎代表李家給予翁誌宏深深的祝福，看到翁誌宏投入關懷與回饋社會的發心，李佳穎內心深感欣慰。

▲當年幫過翁家的父親公司董事長女兒李佳穎(左)表示翁誌宏(右)是一位很有善根的人。

翁誌宏表示，過去受到很多人的幫助，今天有能力來幫助需要幫助人，內心非常感恩，雖然工作職務關係能付出的時間很有限，但他會「把握因緣」，因為「對的事，做就對了」，這也成為工作精進的動力與為人處事參考典範。

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