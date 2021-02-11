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零薪工作者！腦出血急要家人「找代班」　車禍骨折穿鐵衣拼了

▲高雄毒防局 。（圖／高雄毒防局提供）

▲毒防局同仁探望關懷生病住院的阿琴志工 。（圖／高雄毒防局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市毒防局唯全台首創，從107年1月1日成立，結合跨市府15個局處、檢、調、專家學者及民間團體資源，透過多元網絡領域整合規劃「防毒」、「拒毒」、「戒毒」，並結合「緝毒」等四大層面毒品防制政策。其中，毒防局志工即使在冰冷冷的寒風天，勤勞不懈的燒燙燙奉獻服務，精神令人感佩，一名志工在生病期間依然掛心毒防業務，休養2個月病才剛好就急於歸隊。

▲高雄毒防局 。（圖／高雄毒防局提供）

▲阿琴志工(中)在毒防局服務台值勤，協助記錄民眾諮詢服務內容 。（圖／高雄毒防局提供）

高雄市政府創先成立毒品防治局，為的就是因應新興毒品的濫用及多變，因此107年1月1日成立「高雄市政府毒品防制局」，結合跨市府15個局處、檢、調、專家學者及民間團體資源，透過多元網絡領域整合規劃「防毒」、「拒毒」、「戒毒」，並結合「緝毒」等四大層面毒品防制政策。更成立全台唯一的毒防志工隊，每位志工懷抱熱情、熱血與責任投入第一線反毒工作，迄今共46名志工夥伴，分別在行政組、宣導組與陪伴組服務，是高雄市毒品防制工作推動的重要人力資產與助力。

毒防局一名56歲志工的阿琴，數月前在家中頭痛欲裂，就診發現腦部出血，住院中仍惦記在毒防局服務台值勤任務，急著要家人幫她請假找人代班；又擔心志工任務未完成，休養2個月大病初癒就急於歸隊，在最近寒冷的低溫中值班，持續反毒服務，阿琴說心裡有責任，一定要趕快回來執勤。

另一名阿玲已是66歲阿媽的志工，數月前發生車禍，多處骨折臥床休養，需復健一年以上，惟在身體狀況穩定後，雖然最近低溫，仍穿著鐵衣參加毒防局內志工督導會議，她說個案需要愛與陪伴，社會上若能像毒防局照顧個案一樣，就會天下太平，阿玲認為反毒就是毒防志工的使命，打斷手骨顛倒勇，期望能趕在過年歸隊值班，為大家服務。

▲高雄毒防局 。（圖／高雄毒防局提供）

▲阿玲志工積極協助毒防局設攤宣導 。（圖／高雄毒防局提供）

毒防局長林瑩蓉表示，志工成為第一線反毒守門員，非常感佩他們的積極熱情與無私付出，毒防局規劃於110年辦理「領航反毒-卓越志工培訓」，以點線面方式逐步拓展至全市從事毒品防制工作，將擴大辦理毒品防制類志願服務訓練，結合校園、社區、社團、職場、毒防網絡機關等單位，廣募反毒志工成員加入毒防局志工團，強化各領域志工反毒知能，佈建綿密防毒網絡，歡迎各領域夥伴踴躍參與毒防局志工行列。

毒防局表示，每天都有個案至毒防局報到、找個管師會談及電話洽詢，需要毒防志工引導；另每月平均有6場以上毒防宣導活動，也需志工夥伴協助及陪伴，歡迎對毒防工作有熱情、熱血者，踴躍加入毒防局大家庭。

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