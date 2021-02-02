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花蓮密織水環境守護網！成立19支巡守隊　490志工全縣服務

▲林務局結合cepo`水巡守隊辦理秀姑巒溪河口淨灘及奚卜蘭島環境維護。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

林務局結合水巡守隊辦理秀姑巒溪河口淨灘及奚卜蘭島環境維護。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環保護局為延續水環境巡守隊推廣環保議題的動能，今年度將延伸去年度水環境維護及環境教育成果積極朝向在地水境扎根，源頭深耕之作為。透過巡守隊結合跨局處合作及水環境與生態環境整合，除了讓水環境守護網更密集更凝聚，更能創造生態旅遊的在地亮點。

▲林務局結合cepo`水巡守隊辦理秀姑巒溪河口淨灘及奚卜蘭島環境維護。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

巡守志工及上騰工商學生共同宣導水環境。

截至目前為止，花蓮縣環保局已有19隊490位水環境巡守隊志工，各隊由北（花蓮市區）至南（玉里鎮）共計認養8條河川、2處溼地、2處農田溝渠、2處海灘及1處水潭，去年志工自主巡檢維護已服務高達12783小時，清除近10噸的垃圾量。

▲林務局結合cepo`水巡守隊辦理秀姑巒溪河口淨灘及奚卜蘭島環境維護。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

座落玉里鎮啟模里占地4.95公頃玉水圳人工溼地。

巡守隊同時透過與跨局處單位進行結合，共同維護花蓮縣水體水質，其單位包含花蓮縣政府建設處水利科、經濟部水利署第九河川局、交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處、玉里鎮公所及豐濱鄉公所等水環境管理單位，逐漸朝向民間與機關團體形成聯盟機制，加速提升轄內河川水質，以達『還淨於河』『還淨於海』的夢想。

▲林務局結合cepo`水巡守隊辦理秀姑巒溪河口淨灘及奚卜蘭島環境維護。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲玉水圳源頭截污，減少秀姑巒溪污染。

水環境巡守隊不僅相當重視水環境維護，亦於水環境教育宣導不遺餘力，除了邀請上騰工商學生共同參與設攤宣導以推廣生態浮島「截污」「截水」暨魚菜共生水循環模組外，更結合花蓮縣唯一民營企業通過環境教育設施場所認證—「怡園渡假村生態小學塾」進行在地原生種植栽推廣及生態環境維護推動，透過將水環境融入於生態之中，並規劃於今年投入玉里鎮玉水圳人工溼地生態營造，除了提供原生種生態復育的棲地場域外，還能共創溼地生物多樣性的理想。

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