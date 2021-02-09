獨／紅牌重機衝蘇花改秒收紅單　網讚流氓藥師：900買安全好便宜

▲流氓藥師騎紅牌重機衝蘇花改，遭開900元罰單，直說買平安 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／台北報導

國內一名被稱為《流氓藥師》的劉信和，在新冠疫情期間透過影片來傳遞藥師、藥局協助販售實名制口罩，後來還被中央疫情管制中心的總指揮陳時中發感謝狀，現在他要替重機騎士們的路權來發聲，1日他騎紅牌重機行經蘇花改前往花蓮探視朋友，來回各收到2張900塊錢罰單，他把整個過程錄影po到網路，立刻引發同好大讚：「900塊買安全，好便宜」。

流氓藥師劉信和在臉書po上2段影片，分別是自己在1日時候，騎重機行經蘇花改前往花蓮探視朋友的行車過程，在路程當中被警方攔下各開了1張900塊錢的罰單，影片當中劉信和都相當配合警方開單、簽名，不過後製的影片當中，他強調「我媽媽會繳，給她一個健康完整的兒子，她ok啦」。影片一放到網路，立刻引發同好大讚！

▲流氓藥師騎紅牌重機衝蘇花改，遭開900元罰單，直說買平安 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

劉信和接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時表示很質疑：「台一線、台三線、台七線、台七甲、台十一線每一條路，不要說是重機啦！50cc或是125cc的車，大家都可以開、可以騎，為何台九線不行，以前的台九線是舊蘇花，現在的台九線是蘇花改，這既然是省道，為什麼摩托車不能騎上去，當然一開始是有階段的汽機車、小客車可以上去，然後大客車可以上去，砂石車、聯結車都可以上去了，可是騎兩輪就不行，蘇花改上面發生的事故，是因為超速、是因為兩輪造成的嗎？看到不都是砂石車超重、煞車不及、逆向或是因為什麼樣的原因打滑，然後整條路封路，落石、坍方，有一條路讓我安全回家，讓我去花蓮，為什麼我不走這條路」。

▲流氓藥師騎紅牌重機衝蘇花改，遭開900元罰單，直說買平安 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

劉信和表示影片放到網路之後，有破萬的瀏覽人次，讓他自己很意外：「難道大家都這麼心有戚戚焉，對這件事情的不公平性，大家都很有感覺嗎」？劉信和也說網友回應：「大家都說是買個平安！大家都認同我媽會繳，900買平安，大家都認同這件事情」。

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