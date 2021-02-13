　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

刷卡幫訂餐！外送員「多討一次錢」　人妻氣炸：欺負老人家不懂

▲▼UberEats,外送（圖／記者劉維榛攝）

▲照理使用信用卡付款，外送端會顯示0元！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「欺負老人家不懂？」一名人妻抱怨，昨（12）日透過Uber Eat訂餐點給家人享用，明明早已用信用卡付款，結果外送員抵達後，硬是跟長輩討了數百元。事後，原PO返家得知此事，氣急敗壞向客服反映，直到今日客服終於回應了，致歉外並退還240元，一度讓原PO質疑，「外送員是故意收取費用！」

一名女網友在臉書《爆怨2公社》透露，過年期間與老公外出，就怕長輩餓著，因此訂Uber Eat外送給長輩吃，過程中皆使用信用卡付款，也特別交代媽媽免給錢，怎料外送員抵達後，「卻另外向媽媽收錢」，讓原PO超傻眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

明細可見，原PO點了炸蝦、烤雞與豬排餐點，含外送費共470元，確實使用信用卡結帳沒錯。如今被二次收款，原PO趕緊向Uber Eat粉專申訴，對方建議向App客服回報，不過原PO遲遲未得到滿意答案，氣得直呼，「上網看也沒有任何電話是能幫助到消費者的，感覺外送員是故意收取費用，欺負老人家不懂！」

▲▼刷卡幫長輩點餐　女控外送員「欺負老人」又收一次錢（圖／翻攝爆怨2公社）

▲原PO向粉專求助無解！（圖／翻攝爆怨2公社）

直到今日下午2時許，原PO再度回報後續狀況，「（客服）已回覆解決問題，至於外送員的後續就不得而知了，讓公司去處理吧！」

文章曝光後，底下網友熱議，「直接報案提告了啊，不要手軟」、「我之前也有刷卡，然後忘了還給外送員錢，他也傻傻的收下了，大概5分鐘後他打給我要還我錢」、「趕快找UB客服處理，點訂單按→取得協助→已送達或過去的訂單問題→合作夥伴額外收取現金」、「確定是額外加收費用的話，建議提告吧，別讓一顆老鼠屎壞了一整鍋粥，勿枉勿縱」。

▲▼刷卡幫長輩點餐　女控外送員「欺負老人」又收一次錢（圖／翻攝爆怨2公社）

▲今日App客服回應，趕緊退還240元！（圖／翻攝爆怨2公社）

留言串中，一名網友分享經歷，「直接用幫助聯絡客服說明情況就會退費，我上次是外送員500找成100元就是這樣處理，不過當天外送有發現找錯把錢送回來，我說已經退成點數請他不用退，這是外送員素質問題，我們這邊的XXX都很好」；另有外送員跳出來回應，「我也是Uber外送員，我的疑問是...如果信用卡付費，外送員是看不到費用的，我實在不是很懂收費的外送員，他們怎麽會知道要收多少錢啊」。

▼同行也質疑不單純！（圖／翻攝爆怨2公社）

▲▼刷卡幫長輩點餐　女控外送員「欺負老人」又收一次錢（圖／翻攝爆怨2公社）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
愛莉莎莎反擊蒼藍鴿！又被出征「拜託別再凹」醫無奈打臉
初一訂餐外送員「多討一次錢」　人妻氣炸：欺負老人家不懂
婆婆：過年不能回娘家！女模「把我當僕人是嗎」霸氣回擊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

愛莉莎莎反擊蒼藍鴿！又被出征「拜託別再凹」　多位醫師無奈打臉

刷卡幫訂餐！外送員「多討一次錢」　人妻氣炸：欺負老人家不懂

初二回娘家國3塞爆　三鶯-龍潭北上南下8線道車流慢速前進

「資料讀取中」國道1968APP塞爆　高公局回應了

18天後再見+0　指揮中心：今日無新增確診，新年快樂

國道2起汽車追撞事故最長塞4.5公里！初二午後這9路段最塞

上桌手氣慘！麻將老江湖公開轉運「3招」：段落棄戰少輸一半

敢衝才有錢賺！2021年財運TOP3生肖曝　屬雞有升官機會

喜牛迎春！穿梭風格新穎的吉慶年畫間

鴻運當頭！2021「好運爆棚」TOP3生肖　「雞」貴人運超強

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

畫面曝光！目睹父神明桌前「狠甩阿公4巴掌」兒揭惡行罵：沒用男人

波多野結衣「顏面神經麻痺」！痛哭全面停工　嘴角歪斜左眼閉不上

水獺慶3歲生日！狂嗑生魚片蛋糕「小手抓肉肉」暴風進食模樣萌翻

放飯時間！奴才醒來先上廁所　貪吃貓「咬褲頭繩」急催促：餓了

愛莉莎莎反擊蒼藍鴿！又被出征「拜託別再凹」　多位醫師無奈打臉

刷卡幫訂餐！外送員「多討一次錢」　人妻氣炸：欺負老人家不懂

初二回娘家國3塞爆　三鶯-龍潭北上南下8線道車流慢速前進

「資料讀取中」國道1968APP塞爆　高公局回應了

18天後再見+0　指揮中心：今日無新增確診，新年快樂

國道2起汽車追撞事故最長塞4.5公里！初二午後這9路段最塞

上桌手氣慘！麻將老江湖公開轉運「3招」：段落棄戰少輸一半

敢衝才有錢賺！2021年財運TOP3生肖曝　屬雞有升官機會

喜牛迎春！穿梭風格新穎的吉慶年畫間

鴻運當頭！2021「好運爆棚」TOP3生肖　「雞」貴人運超強

返鄉塞車熟女泌尿道感染拉警報　醫：多喝水不憋尿適當運動少熬夜

毛毛周記／路人問「這是樹懶嗎？」　他抱圓臉汪超問號

請夏、車銀優竟不是本名！韓國人也嚇到　20位藝名偶像討論度爆表

緬甸軍政府傳趁夜抓人！數千人仰光示威　撤換央行行長震驚金融圈

官田當街砍殺畫面曝！「酒空弟」頻登門鬧事　哥失控揮鐮刀遭羈押

台中密室絕殺動機曝！疑水房巨款喬不攏　4刀開胸剖腹取角頭命

狂！他自製「隱形人立牌」爽佔停車位　親曝超克難手法…全網笑瘋

不想當魯蛇！過年到廟裡參拜求姻緣　「3招古老拜法」讓你秒脫單

熬不過遠距！疫情高峰掀分手潮　大馬交友軟體新用戶激增30%

長途旅行秒選V4跨界HONDA「VFR800X」　過彎竟有飄飄然的感覺

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

要女藝人當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親

初二回娘家4縣市下大雨　可能有寒流！低溫不到10℃

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

初二7大禁忌曝！留下吃晚餐恐帶衰娘家1整年

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

初二回娘家「國道一早就紫爆」　9地雷路段曝光

親戚問「薪水多少」　法律人神回1句…千人朝聖

橫綱凱咪譙鄧家華智能低　被反嗆：區區小模

吃完年夜飯被男友爸叫去洗碗！媳婦勸爆

更多熱門

相關新聞

磕越響錢越多！ 哐啷一聲「鋁臉盆」敲凹引網友激戰

磕越響錢越多！ 哐啷一聲「鋁臉盆」敲凹引網友激戰

大陸多地在過年期間有一些特別的習俗，其中一種便是在跟長輩拜年時，磕頭磕得越響，紅包就越多。江蘇一位呂先生11日帶著鋁臉盆向父母拜年，磕頭時「哐啷一聲」，臉盆瞬間被砸扁。這段影片在陸網瘋傳，也引起兩派人馬論戰。一派人認為純屬博君一笑，另一派則質疑，「就這糟粕也能上熱搜，大清亡了一百年了！」

除夕跑外送男客「偷問1句」　回家看密錄器氣炸

除夕跑外送男客「偷問1句」　回家看密錄器氣炸

顧客列超多要求！女外送員見備註哭了

顧客列超多要求！女外送員見備註哭了

外送員扮財神爺敲門送餐！網嗨：來我家

外送員扮財神爺敲門送餐！網嗨：來我家

過年跑單阿姨霸氣「遞1包」　外送員激動泛淚

過年跑單阿姨霸氣「遞1包」　外送員激動泛淚

關鍵字：

外送Uber Eat信用卡長輩訂餐

讀者迴響

熱門新聞

流水蝦爆關店潮　老闆曝：看到這一物準血賠

30歲巨嬰男嫖妓…「媽媽全程看哭喊加油」！

薔薔「生理期第1天」看清男友！

16歲休學！正妹YouTuber「20歲就買下百萬名車」

2021運勢最強「星座X血型」出爐！

19歲男勒斃41歲女友！見脫糞還洗屍

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

史上最尷尬姓氏曝光！台灣只剩2人

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

目睹父狠甩阿公4巴掌　他痛揭惡行：沒用男人

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

要女藝人當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親

皇帝一早起床都要「沖龍溝」！宮女嬌羞搶破頭

美女公關揭「處女酒店妹」內幕　被框出場遭硬上

17歲青澀照被疑「不像」！李沛旭回擊：你很像？

更多

最夯影音

更多
見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身
法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面