刷卡幫訂餐！外送員「多討一次錢」　人妻氣炸：欺負老人家不懂

▲照理使用信用卡付款，外送端會顯示0元！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「欺負老人家不懂？」一名人妻抱怨，昨（12）日透過Uber Eat訂餐點給家人享用，明明早已用信用卡付款，結果外送員抵達後，硬是跟長輩討了數百元。事後，原PO返家得知此事，氣急敗壞向客服反映，直到今日客服終於回應了，致歉外並退還240元，一度讓原PO質疑，「外送員是故意收取費用！」

一名女網友在臉書《爆怨2公社》透露，過年期間與老公外出，就怕長輩餓著，因此訂Uber Eat外送給長輩吃，過程中皆使用信用卡付款，也特別交代媽媽免給錢，怎料外送員抵達後，「卻另外向媽媽收錢」，讓原PO超傻眼。

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明細可見，原PO點了炸蝦、烤雞與豬排餐點，含外送費共470元，確實使用信用卡結帳沒錯。如今被二次收款，原PO趕緊向Uber Eat粉專申訴，對方建議向App客服回報，不過原PO遲遲未得到滿意答案，氣得直呼，「上網看也沒有任何電話是能幫助到消費者的，感覺外送員是故意收取費用，欺負老人家不懂！」

▲原PO向粉專求助無解！（圖／翻攝爆怨2公社）

直到今日下午2時許，原PO再度回報後續狀況，「（客服）已回覆解決問題，至於外送員的後續就不得而知了，讓公司去處理吧！」

文章曝光後，底下網友熱議，「直接報案提告了啊，不要手軟」、「我之前也有刷卡，然後忘了還給外送員錢，他也傻傻的收下了，大概5分鐘後他打給我要還我錢」、「趕快找UB客服處理，點訂單按→取得協助→已送達或過去的訂單問題→合作夥伴額外收取現金」、「確定是額外加收費用的話，建議提告吧，別讓一顆老鼠屎壞了一整鍋粥，勿枉勿縱」。

▲今日App客服回應，趕緊退還240元！（圖／翻攝爆怨2公社）



留言串中，一名網友分享經歷，「直接用幫助聯絡客服說明情況就會退費，我上次是外送員500找成100元就是這樣處理，不過當天外送有發現找錯把錢送回來，我說已經退成點數請他不用退，這是外送員素質問題，我們這邊的XXX都很好」；另有外送員跳出來回應，「我也是Uber外送員，我的疑問是...如果信用卡付費，外送員是看不到費用的，我實在不是很懂收費的外送員，他們怎麽會知道要收多少錢啊」。

▼同行也質疑不單純！（圖／翻攝爆怨2公社）

