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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

磕越響錢越多！　哐啷一聲「鋁臉盆」敲凹引網友激戰

▲江蘇的呂先生自帶「鋁臉盆」拜年，磕頭時瞬間敲凹。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲江蘇的呂先生自帶「鋁臉盆」拜年，磕頭時瞬間敲凹。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸多地在過年期間有一些特別的習俗，其中一種便是在跟長輩拜年時，磕頭磕得越響，紅包就越多。江蘇一位呂先生11日帶著鋁臉盆向父母拜年，磕頭時「哐啷一聲」，臉盆瞬間被砸扁。這段影片在陸網瘋傳，也引起兩派人馬論戰。一派人認為純屬博君一笑，另一派則質疑，「就這糟粕也能上熱搜，大清亡了一百年了！」

▲磕頭聲音越響紅包錢越多。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲某些地方過年習俗是磕頭聲音越響紅包錢越多。（圖／翻攝澎湃新聞）

《觀察者網》報導，呂先生回憶，一家人一年沒見了，吃完飯便圖個家人樂樂呵呵，磕頭給父母拜個年，「父母開玩笑稱，誰頭磕得響紅包就多，所以他才放盆。」呂先生調侃，磕的時候不疼，磕完後倒是疼得要命，而且「有點費盆」。

▲網友認為，磕頭越響紅包越大包是封建陋習。（圖／翻攝微博）

▲部分網友認為，磕頭越響紅包越大包是封建陋習。（圖／翻攝微博）

這段影片隨即在網路上傳開，引起兩派人馬論戰。有的網友認為，呂先生出於自願，又是磕給生養自己的父母，過年圖個熱鬧，不必上綱上線。不過，另一派人馬則嚴厲批評，「封建舊俗」；「就這糟粕也能上熱搜，大清亡了一百年了！」

▲山東菏澤也有網友分享磕頭時將臉盆磕凹的影片。（圖／翻攝北青網）

▲山東菏澤也有網友分享磕頭時將臉盆磕凹的影片。（圖／翻攝北青網）

此外，山東菏澤也有網友分享類似的跨年影片。影片顯示，一名男子在吃完年夜飯後，來到拜年環節，男子一頭下去，紅色的臉盆瞬間就癟了，「爸爸心疼紅包，媽媽心疼臉盆，圍觀的家人全笑開，只有趴在一旁的小狗一臉懵圈地看著鬧哄哄的一家人。」

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