財神爺來敲門！外送員戴「超Q頭套」送餐　網暴動：可以來我家嗎？

▲財神爺來了！（圖／原PO授權引用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

農曆春節是全家人團聚的日子，雖然有許多人已經返鄉，但還是有不少人繼續上班賺錢，外送員就是其中之一。一名女網友日前貼出一張照片，從畫面可以見得，這名外送員竟打扮成財神爺的模樣，敲敲門送餐點，模樣相當可愛。不少網友看到後也直呼，「辛苦了」、「我今天也有看到他，我還把車窗降下來跟他揮手」。

這名女網友在臉書社團「竹北大小事」上發文驚呼，「可以指定財神爺外送嗎？」從她PO出的照片可以見得，該名外送員除了在機車上貼滿「春」、「福」的小春聯，本人還直接打扮成財神爺，穿上喜氣洋洋的紅色衣裳、紅色鞋子，並戴上Q版頭套，模樣相當可愛。

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▲外送員還在車上貼滿小春聯。（圖／原PO授權引用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

照片曝光後，網友紛紛留言回應，「今天中午我有看到喔」、「好有才喔！有看到他經過」、「今天有遇到，真的覺得很用心」、「好有心喔」、「這個是我朋友，萬聖節時也有應景的造型」、「這安全帽超大」、「太敬業了」、「財神到耶！紅包發下去」、「請問可以指定他外送來我家嗎」、「我有給他送餐過」、「很有福氣又很可愛！財神到，人人都賺大錢」。

不過也有人表示，「這算安全帽嗎」、「這要是被阿杯杯（警察）看到沒事嗎？很應景」、「這樣很危險吧！看不到兩旁的視野」、「騎在路上感覺有點危險」、「很棒，但要注意安全喔！會不會有視線問題啊」。

▼許多人都覺得這名外送員相當可愛。（圖／原PO授權引用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）