過年跑單遇天使客！阿姨「遞上1包」霸氣喊不用找　外送員激動泛淚

▲過年外送收到客人紅包。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）



記者黃可昀／綜合報導

過年是全家人團聚的日子，多數人已經放假返鄉陪親人，不過，還是有不少人留守工作崗位繼續打拚中。昨天春節假期第一天，一名外送員仍準時上工，跑第3張單時意外遇到天使客人，「阿姨是現金單484元，後來阿姨説不用找了遞給我500，後來從口袋拿出一個紅紅的」，沒想到自己收到的第一個紅包竟然是來自客人，頓時激動到眼眶泛淚。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」表示，他昨天出門前看到新聞播報，有其他外送員收到客人紅包，內心覺得十分羨慕，沒想到這種好事下午就發生在自己身上。

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▲其他外送員也收到紅包。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）



那位客人是一名阿姨，餐點金額484元，直接掏出500元說不用找，還加碼送了一份紅包並和原PO說「辛苦了」，當下他內心相當激動，「真的我都要哭哭了！！其實說真的不用找的部分，我已經很知足了」，想不到兩人素昧平生，對方還貼心地送上紅包，那句「辛苦了」更讓他心頭頓時暖了起來，「說真的現在這個工作挺不錯的，收入馬上看得到，也相對可以改變自己價值觀。」

▲天使客人可遇不可求。（圖／翻攝自UberEats全台討論區）



不只原PO收到紅包，多名外送員也在臉書曬出客人送的心意，有人收到1000元大紅包，也有人收到客人幫忙訂的餐點，無論是金錢或食物都心意滿滿，令過年上工的外送員感到格外窩心。

網友留言，「沒直接跟她說：阿姨，我不想努力了 ...」、「剛剛老公外送也收到一個紅包，真的很暖，謝謝」、「好的客人真的會讓我們心裡很暖，雞X的客人真的會讓我們懷疑人生。」

▼收到客人請的餐點也很感動。（圖／翻攝自UberEats全台討論區）

