　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年跑單遇天使客！阿姨「遞上1包」霸氣喊不用找　外送員激動泛淚

▲▼過年外送收到客人紅包。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲過年外送收到客人紅包。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

記者黃可昀／綜合報導

過年是全家人團聚的日子，多數人已經放假返鄉陪親人，不過，還是有不少人留守工作崗位繼續打拚中。昨天春節假期第一天，一名外送員仍準時上工，跑第3張單時意外遇到天使客人，「阿姨是現金單484元，後來阿姨説不用找了遞給我500，後來從口袋拿出一個紅紅的」，沒想到自己收到的第一個紅包竟然是來自客人，頓時激動到眼眶泛淚。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」表示，他昨天出門前看到新聞播報，有其他外送員收到客人紅包，內心覺得十分羨慕，沒想到這種好事下午就發生在自己身上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼過年外送收到客人紅包。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲其他外送員也收到紅包。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

那位客人是一名阿姨，餐點金額484元，直接掏出500元說不用找，還加碼送了一份紅包並和原PO說「辛苦了」，當下他內心相當激動，「真的我都要哭哭了！！其實說真的不用找的部分，我已經很知足了」，想不到兩人素昧平生，對方還貼心地送上紅包，那句「辛苦了」更讓他心頭頓時暖了起來，「說真的現在這個工作挺不錯的，收入馬上看得到，也相對可以改變自己價值觀。」

▲▼過年外送收到客人紅包。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲天使客人可遇不可求。（圖／翻攝自UberEats全台討論區）

不只原PO收到紅包，多名外送員也在臉書曬出客人送的心意，有人收到1000元大紅包，也有人收到客人幫忙訂的餐點，無論是金錢或食物都心意滿滿，令過年上工的外送員感到格外窩心。

網友留言，「沒直接跟她說：阿姨，我不想努力了 ...」、「剛剛老公外送也收到一個紅包，真的很暖，謝謝」、「好的客人真的會讓我們心裡很暖，雞X的客人真的會讓我們懷疑人生。」

▼收到客人請的餐點也很感動。（圖／翻攝自UberEats全台討論區）

▲▼過年外送收到客人紅包。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
子涵「全身脫光做SPA」春光照瘋傳！下面2顆形狀全露
國道離奇車禍「車旁一具屍體」真相曝光！男沒繫安全帶噴飛
汽車電瓶很快死掉？達人曝「下車前好習慣延長壽命」
快訊／拜登、習近平通話了！強調持續關切陸對台強硬行動

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

財神爺來敲門！外送員戴「超Q頭套」送餐　網暴動：可以來我家嗎？

春節年假第1天　台南景區開始湧現觀光遊客人潮

除夕圍爐！濱江市場直擊萬頭攢動　「搶雞搶豬搶龍蝦」

過年行春何處去？ 台南熱門打卡景點一次報你知

初一「9大禁忌」母湯踩雷 ！　「喊人全名」帶衰一整年

過年跑單遇天使客！阿姨「遞上1包」霸氣喊不用找　外送員激動泛淚

「食甜甜予你好緣規厝邊」！教育部分享4種閩南過年祝福語

台南2屁孩騎車踹移工！被肉搜急道歉滅火「沒有下次」　網看完更怒

2021水逆時間出爐！「4星座」春節首當其衝　專家曝注意事項

新年新「氣象」！ 空品監測一片綠　鄭明典：雨後外出走走

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

有對象？何時結婚？年終多少？ 過年必考題...長輩真D問不膩！

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

鳳小岳太帥「男的都要電」張書豪：犯法！　死前願望清單「開千人瘋狂性愛趴」XD

財神爺來敲門！外送員戴「超Q頭套」送餐　網暴動：可以來我家嗎？

春節年假第1天　台南景區開始湧現觀光遊客人潮

除夕圍爐！濱江市場直擊萬頭攢動　「搶雞搶豬搶龍蝦」

過年行春何處去？ 台南熱門打卡景點一次報你知

初一「9大禁忌」母湯踩雷 ！　「喊人全名」帶衰一整年

過年跑單遇天使客！阿姨「遞上1包」霸氣喊不用找　外送員激動泛淚

「食甜甜予你好緣規厝邊」！教育部分享4種閩南過年祝福語

台南2屁孩騎車踹移工！被肉搜急道歉滅火「沒有下次」　網看完更怒

2021水逆時間出爐！「4星座」春節首當其衝　專家曝注意事項

新年新「氣象」！ 空品監測一片綠　鄭明典：雨後外出走走

揭密／台灣詐欺犯罪越掃越多？警界有苦難言：源頭死角太多

「懷孕也要衝前線救染疫病患！」　3部洋蔥滿滿的醫療紀錄片

「世界第2古油井」在苗栗！至今仍在生產　預計還能用20年

「不試駕就買新車？」意外釣出內行人　曝1招看車：一堆人幫試了

駐美代表處春聯暗喻台美關係　蕭美琴拜年手持「追求自由」

財神爺來敲門！外送員戴「超Q頭套」送餐　網暴動：可以來我家嗎？

趁正妹挑文具「手機伸進裙底」…工程師見美腿受不了偷拍遭逮

春節年假第1天　台南景區開始湧現觀光遊客人潮

友達過年辦「菲律賓文化節」加菜、發紅包　菲籍員工也能解思鄉情

加拿大挺台議員再發聲！　 籲杜魯道政府「擁抱台灣」

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比曝照真相

5縣市大雨「北台濕涼到初五」　冷氣團恐接力開工

命理師掛保證！除夕用「紅紙+紅包袋」輕鬆招財

爸藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了

中獎率破7成！刮刮樂達人分享「3秘訣」

做了衰整年！農曆新年「8大禁忌」

遭性騷被辱：靠脫別裝聖女　辣模告酸民

紅包7大禁忌　拿到壓歲錢別花光

「3個破物」大掃除不丟影響整年　1招隔離晦氣

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

他才講會噴　女子瞬間全身屎黃色

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

更多熱門

相關新聞

過年要上班！他遭爸怒罵「別回家」.委屈炸

過年要上班！他遭爸怒罵「別回家」.委屈炸

很多公司假日還是要上班，因此就算是農曆春節期間，員工仍必須排班。一名男網友就發文表示，「真的很討厭傳統觀念的長輩」，昨（10）日是小年夜，他上週早已告知家人他那天必須上班，怎料爸爸昨天還是生氣的指責他，要他乾脆別回家。貼文曝光後。立刻引發熱議，有網友就回應，「刀子嘴，豆腐心」、「情緒勒索」。

紅包7大禁忌　拿到壓歲錢別花光

紅包7大禁忌　拿到壓歲錢別花光

送愛小尖兵過年期間免費外送餐點給醫護

送愛小尖兵過年期間免費外送餐點給醫護

奶奶霸氣發紅包　網跪：還缺孫嗎

奶奶霸氣發紅包　網跪：還缺孫嗎

安南警推出10秒系列重要節日宣導短片

安南警推出10秒系列重要節日宣導短片

關鍵字：

外送紅包過年

讀者迴響

熱門新聞

考上公務員接受劉在錫訪問！正妹年前陳屍自宅

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

影／德國客來了文佳煐流利對話被讚爆

新年一路發！除夕準備2東西「迎財神」

藍可兒案嫌：看台灣新聞才知殺人

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

獨／吳夢夢親表妹照曝！本尊小有名氣

家電紙箱見「戴帽子頭像」！釣出內行人解密

台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比曝照真相

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

秦始皇真正容貌曝！網喊：看久不舒服

乾隆精力超旺「88歲還納13歲嫩妹入宮」！

5縣市大雨「北台濕涼到初五」　冷氣團恐接力開工

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面