拜登夫婦向中國賀年　牛彈琴點出四個小細節

記者魏有德／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）偕第一夫人吉爾（Jill Biden）於昨（12）日農曆大年初一向華人祝賀新年。具新華社背景的微信公眾號《牛彈琴》今（13）日點出四個小細節，稱讚拜登的修養及風度，用自己的柔軟身段，恢復美國軟實力，「這種力量，不是川普的蠻幹可比，這是我們需要高度重視的。」

▲陸媒分析，拜登夫婦拜年影片隱藏四個小細節。（圖／翻攝自YouTube／The White House）

《牛彈琴》在《拜登親自拜年了，這四個細節很不一般！》文章指出，雖然為了政治正確，拜登是給所有過農歷新年的人拜年，主要針對的還是美國的亞裔，但文化超越國界，這也被廣泛認為是對中國的一種姿態。

細節一，特別的時間點。拜登選擇的是大年初一，這不由想起四年前川普上台後，第一次拜年，拖到了正月十二。這一點，拜登就很大大方方，大年三十電話拜年，大年初一拉夫人一起錄制了拜年影片，還多個社交賬號第一時間對外發布，「一個領導人的風度、修養，還有尊重不尊重，有時確實就在這些細節中。」

細節二，中國風背景。仔細看影片，拜登應該還是很花了心思，「他和夫人背後的紅色靠墊，看那花紋，一看就是中國風，整個背景，都是大紅色，第一夫人吉爾身後，還放了一個青花瓷，這肯定不是隨意的佈置。」

▲拜登夫婦拜年影片背景以中國紅為主色調，還放了一個青花瓷。（圖／翻攝自YouTube／The White House）

細節三，暗批川普。拜登剛接手一個爛攤子，應該有很多話要講，尤其是給亞裔美國人拜年，拜登感慨的說，「在疫情的痛苦、生命和生計的損失外，我們還看到另一種悲劇：種族主義、騷擾、仇恨，針對亞裔美國人和太平洋島民，這是完全錯誤的，這是我們民族性格的污點。」

細節四，談到了牛。牛年怎麼能不談牛呢？第一夫人果然談到了牛，「牛年提醒我們要有韌性和毅力，我們從亞裔美國人和太平洋島民社區，一次又一次看到，所有一線工人的勇氣，他們不顧自己健康確保我們安全，他們慷慨地把時間和才智放在幫助有需要鄰居……」

文章強調，在中國人最和諧喜慶的節日，親自來拜年，拜登還是傳遞了一個很不一般的信號，「對美國亞裔的重視，對種族平等的重視，還有，對中國和中華文化的尊重。」

文末，《牛彈琴》也不忘為拜登點讚，「至少在文化層面，拜登確實不一般，作為一個老資格的政治家，他在用自己的柔軟身段，努力修復美國的形象，恢復美國的軟實力，這種力量，不是川普的蠻幹可比，這是我們需要高度重視的。」

