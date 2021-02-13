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拜登夫婦「影片賀牛年」全文！　譴責對亞裔種族歧視

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統拜登（Joe Biden）偕第一夫人吉爾（Jill Biden），在美國時間12日拍攝影片，向所有過農曆新年的人祝賀新年快樂。

影片中，拜登表達將致力於消除種族主義及仇恨犯罪，透露已經簽署相關行政令保護亞裔及太平洋島民群體，確保不會因為新冠疫情而受到種族歧視、騷擾。

第一夫人吉爾則表示，如牛年所象徵的強大修復力和毅力，我們一再從亞裔及太平洋島民群體上看到此一特質，同時她也相信美國能團結一致戰勝疫情。

▲▼拜登夫婦拜年影片。（圖／翻攝自YouTube／The White House）

▲拜登夫婦在影片中拜年。（圖／翻攝自YouTube／The White House）

以下是「美國之音」刊載之拜登夫婦農歷新年賀詞的全文翻譯：

吉爾和我在這裡祝願每一位慶祝這一佳節的人農曆新年快樂。

這是更新的時刻和慶祝的機會。記住把我們帶到這裡的往日悲歡，想像擺在我們面前的所有可能。像紙燈籠一樣，讓我們的希望照亮前行的道路。對太多的美國人來說，我們從來沒有像這樣更需要一個新的開端。

伴隨著這場大流行病的痛苦、生命和生計的損失，我們看到了另一場悲劇：針對亞裔美國人和太平洋島民的種族主義、騷擾和仇恨罪。這是完全錯誤的，這是我們國家特性的污點。

每一個人，無論他們的種族、背景、宗教或者他們所說的語言，都應得到體面和有尊嚴的待遇。正因為如此，我簽署了一項行政命令，譴責針對亞裔美國人和太平洋島民的種族主義和仇外情緒，並指示聯邦政府在我們所做的一切事務中推動種族公平。我們的多元化一直是我們的優勢，我向你們保證，我們的行政當局把這項真理作為指導。

 

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