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柯文哲聽住戶心聲「默默眼角泛淚」⋯　赴大龍新城圍爐吃年夜飯

記者袁茵／台北報導

位在台北市的大龍新城國宅被鑑定為海砂屋後拆除重建，並且於2020年3月起陸續交屋入住，成為台北市長柯文哲任內重要政績之一。農曆年節前，柯文哲獲邀前往大龍新城圍爐，聽聞住戶們心聲時，柯文哲也罕見眼角泛淚。

大龍新城是柯文哲任內第一個公辦都更案，從協調、拆遷、施工、入住皆在柯市長任內完成，柯文哲12日於YouTube頻道上傳「大龍新城圍爐~好好過年」影片，只見他應大龍新城重建主委邀約，前往大龍新城與住戶圍爐。

▲▼柯文哲到大龍新城吃年夜飯。（圖／翻攝自柯文哲YouTube）

▲柯文哲到大龍新城吃年夜飯。（圖／翻攝自柯文哲YouTube，以下皆同）

柯文哲提及，自己2015年2月第一次來大龍國宅，差不多就是上任2個月後左右，最令他印象深刻的就是，許多居民竟然在家還要戴安全帽，原來是因為海砂屋造成天花板剝落，住戶得戴安全帽才能生活，所以下定決心盡速完成大龍改建，馬上指示時任台北市副市長鄧家基啟動改建計畫。

大龍新城重建主委黃文安表示，當時12樓再拆時，根本不需要用怪手，只要用腳踢就倒了，現在跟以前最大的差別，就是過去許多朋友不敢到他們家吃飯，怕地震來臨時被壓死，現在房屋耐震度8度，很多朋友都會來訪，十分感謝台北市政府市場管理處，市場處的蘇主任甚至為此案中風，「所以我跟市場管理處非常密切，我昨天還去那邊喝咖啡⋯」

只見柯文哲聽聞黃文安說話時，眼角默默泛淚。最後柯文哲強調，房子蓋得好壞，其實他們大概都能看出來，自己看過之後就安心多了，政府就是解決人民的問題，這算是他當市長後第一個公辦都更的案子，「政府讓人民可以安心居住，這就是我們要做的事情，我們盡力量做到，有要改進的地方就繼續努力。」

▲▼柯文哲到大龍新城吃年夜飯。（圖／翻攝自柯文哲YouTube）

▲▼柯文哲到大龍新城吃年夜飯。（圖／翻攝自柯文哲YouTube）

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