彰化南瑤宮「四季籤」完整籤詩曝光！　人民籤中籤王：萬事皆如意

▲彰化南瑤宮初一子時抽出2021年四季籤。（圖／翻攝臉書「彰化南瑤宮」）

記者莊智勝／彰化報導

彰化南瑤宮昨（12日）大年初一子時抽出今年四季籤，由南瑤宮代表人、彰化市長林世賢帶領地方士紳抽出代表人民、生意、農業、作物等4支籤詩，其中代表整體社會的人民籤抽中「籤王」，「萬事皆如意」；而生意籤則是財利狀況略差，需保守謹慎為宜。

彰化南瑤宮四季籤籤詩如下：

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人民籤（社會）：「靈籤增一枝，筶定已知機，萬事皆如意，添油正合宜。」

生理籤（生意）：「榮枯得失事，遙退在眼前，得價與待時，坐守莫遷延。」

六畜籤（農業）：「筊筶好難前，求謀大吉昌，滿門多吉慶，童叟喜氣揚。」

年冬籤（作物）：「颶風未成吉，驚危在眼前，憂心雖坐定，始終不安然。」

今（辛丑）年南瑤宮抽出的四季籤中，人民籤抽中籤王，表示整體社會「萬事皆如意」；生意籤是財利狀況略差，態度須保守謹慎較為合宜；農業籤為先苦後甘、漸入佳境；而作物籤則是恐有阻礙。林世賢認為，今年抽出的四季籤整體而言還算樂觀，相信只要大家共同努力，社會即會逐步往好的方向發展。

▼南瑤宮除夕夜吸引眾多信眾參拜，在子時後由林世賢帶領士紳抽出四季籤。（圖／翻攝臉書「彰化南瑤宮」）