▲瑞芳警出動「警用空拍機」監控，掌握車流路況加強疏導。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節連假期間，許多民眾返家享用完年夜飯後，便紛紛開始計劃春遊行程。由於過去春節期間九份地區都會湧入大批人潮，新北市政府瑞芳警分局從2020年開始加入空拍機監控車流，成效良好，今年特別與新北市警察局空拍機隊進行合作，完成今年的春節交通疏導任務。

瑞芳警分局指出，警用空拍機的用途很廣，從過去大型活動勤務到犯罪偵查蒐證甚至到現在的連假交通疏導，都能有不錯的成效，可以幫助現場指揮官取得全面的資訊，更快速的反應。

▲運用制空優勢即時掌握交通，如發現肇因是違規停車或交通事故等導致，立即通報指揮線上警力到場疏處。

瑞芳警分局表示，運用制空優勢即時掌握交通壅塞主要原因，如發現肇因是違規停車或交通事故等導致，立即通報指揮線上警力到場疏處，或通報交通局交控中心調整紅綠燈秒差，並視情擴大疏導管制範圍，實施快速到位強化疏導作為，同時通報警察廣播電臺播報，提供用路人最新、最快之路況資訊。

瑞芳警分局長陳忠龍表示，2020年首度將空拍擊納入交通疏導的一環，成效良好，所以今年特別和新成立的空拍機隊合作，透過空拍機隊技術，取得更全面化的資訊，讓今年的交通狀況可以更為順暢。同時呼籲民眾出遊前，請先檢查車況並利用人潮儀表板查詢目的地目前人流情形，才能開心出門平安回家。

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