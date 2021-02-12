除夕夜回不了家　上海「台式年夜飯」火爆

▲上海台灣菜餐廳提供台式菜餚。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

在大陸發展、生活的台商、台幹、台青、台屬超過百萬人，惟受疫情影響，今年多數人無法返鄉過年，也意外帶動「台式餐廳」的年夜飯人潮。上海台菜餐廳負責人沈宗隆說，除夕夜的訂位提前兩、三個月就已經訂滿，年菜外賣也做得特別好，「根本沒有時間休息。」

事實上，在出入境隔離成本大增，大陸各省市鼓勵「留在原地」過年下，今年春節除許多西進的台灣遊子無法回鄉，北京、上海、廣州、深圳等外來人口大城，相比往年，可以說是「人聲鼎沸」；而在上海，由於台式餐廳如點水樓、鵝庄、度小月、鹿港小鎮、鼎泰豐等林立，亦有不少台灣人自行開店、新進餐廳，成為遊子回憶家鄉味的首選。

▲上海台菜餐廳吸引在陸發展的台灣人用餐。圖為資料照。（圖／記者陳政錄攝）

上海正宗吳記鮮定味開業多年，提供麻辣鍋、麻油雞、羊肉爐、甕窯雞、紅蟳米糕、胡椒蝦等台菜，也有滷肉飯、臭豆腐、香腸、蚵仔煎等，今年春節期間照例「高朋滿座。」

負責人沈宗隆表示，可能是今年留在上海過年的朋友比較多，除夕夜這幾天的訂位，去年12月初就訂滿，較往年快上一個月左右；另一方面，受疫情影響，今年年菜外賣做得特別好，由於都是手工，過年前幾天根本沒時間休息。

在上海發展的台青Alex說，他在上海讀書4年、工作4年，還是第一次留在這邊過年，特意跟朋友在除夕中午到鼎泰豐用餐，「以前在台灣時，都用它（鼎泰豐）來招待外國朋友，沒想到今年在上海換成自己想吃。」

除了留在工作地點過年外，也有在上海發展的台青導演邱慶齡，選擇與陸籍妻子回福州娘家過年。因疫情已經一年沒回台灣的他說，算一算自己一家分散在海外、台灣屏東等多達四個城市，還好透過視訊，維繫感情沒有距離。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▼留在大陸過年的台青邱慶齡，和在台灣屏東老家的家人視訊連線對話。（圖／受訪者提供）