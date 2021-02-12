三牲吃膩了！人妻準備「速食套餐」拜祖先　萬人狂讚：不怕沒人吃

▲原PO準備速食來祭拜夫家祖先。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

每逢農曆春節，許多人都會從早忙到晚，準備三牲、水果祭拜祖先。不過，一名女網友就發文分享，自從嫁人以後，她就讓夫家的祖先跟上潮流，每次都是準備速食餐點，既省時又不浪費。貼文曝光後，立刻吸引萬人按讚，直呼「我也用麥當勞拜過，有雞、有豬也有魚」、「以後要向你看齊」。

這名人妻在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，每逢過年過節，她媽總會準備三牲、水果，從早忙到晚，拜拜完還要逼她和家人吃完所有供品，如果一餐吃不完，就餐餐吃，直到吃完為止。

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雖然媽媽準備得很用心，但菜實在太多，讓原PO吃得很有壓力。因此，她嫁人後，便決定讓夫家的祖先「跟上時代的潮流」，每次拜拜都是準備摩斯漢堡、麥當勞、肯德基、必勝客等速食餐點，這樣一來，不但省時，還不怕浪費，最重要的是，「拜完大家都吃得很乾淨呢！」

貼文曝光後，立刻吸引2.5萬人按讚，還有網友回應，「讚！跟著學習」、「傳統習俗尊重，但並非不可改變，準備的人很辛苦的」、「跟我家一樣」、「就知道不是只有我這麼想」、「這超方便的，而且又不怕沒人吃耶」、「好好喔！羨慕簡單拜，夫家真是讓我超頭痛」、「很讚！今年我老公直接買炒飯」、「神明、祖先看的是心意呀，不浪費食物很重要」、「時代不一樣了」。