爸珍藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了！封條剛拆只剩香氣

▲網友爸爸珍藏的高粱。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者崔子柔／綜合報導

親友年節齊聚一堂時，常會端出平時捨不得享用的珍藏，但若沒保存好，恐怕會讓場面尷尬了。一位父親近日就打算開箱10多年前退休時買的一甕高粱，卻發現甕裡已經一滴不剩，讓他感到非常傻眼。

原PO昨（10）日在「爆怨公社」發文表示，他父親在2010年退休，當年在花蓮酒廠買了2008年出產的台灣高粱做紀念，過了10多年，近日心血來潮想開箱享用，但一拿起來的重量就讓他感到「不妙」。

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▲原PO發文。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO表示，酒買回來就一直放在家裡，封條也完整未拆，今年好不容易等到父親同意開來喝，卻發現裡面一滴酒都不剩，只剩下酒的香氣，「你能想像等了一杯酒等了10年的老爸，今天心情有夠複雜」。

▲▼開甕發現全空了。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO也說，酒甕是完整無缺的，不解為什麼會完全空掉。就有不少網友留言表示，「陶甕的毛細孔蒸發掉了」、「蒸發吧，都10年了！」、「酒精揮發的原理我以為國中就學過」、「陶瓷有毛細孔唷～十多年的酒 很容易剩半罐的」，建議用玻璃瓶保存酒類，再用鐵蓋或塑膠袋加以封存。

▼網友回應。（圖／翻攝自爆怨公社）

