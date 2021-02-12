初一國5恐連塞近10小時！高公局曝國道「5地雷路段」車最多

在大陸發展、生活的台商、台幹、台青、台屬超過百萬人，惟受疫情影響，今年多數人無法返鄉過年，也意外帶動「台式餐廳」的年夜飯人潮。上海台菜餐廳負責人沈宗隆說，除夕夜的訂位提前兩、三個月就已經訂滿，年菜外賣也做得特別好，「根本沒有時間休息。」