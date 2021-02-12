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初一國5恐連塞近10小時！高公局曝國道「5地雷路段」車最多

▲20210210國道車流路況▼ 。（圖／記者張榮恩攝）

▲春節連假國道路網通順。（圖／記者張榮恩攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是春節連假第三天，國道路況大致順暢，交通部高公局預判今日易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向土城-關西、快官-霧峰、國5南向南港系統-坪林等5大路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

今日(2/12)為春節連續假期初一，高公局預估，國道交通量為122百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.4倍，其中南向交通量可達68百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

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▲▼初一國道交通量預估。（圖／高公局）

▲▼初一國道交通量預估。（圖／高公局）

▲▼初一國道交通量預估。（圖／高公局）

▲初一國道交通量預估。（圖／高公局）

高公局預判今日易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向土城-關西、快官-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

今日國道相關疏導措施包括6-12時，國5南港系統交流道之南向入口高乘載管制、0-12時國5南向石碇、坪林匝道封閉、0-24時國1南向平鎮系統、埔鹽系統匝道封閉、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

初一國道壅塞路段與時段：

國1南向：
8-16時楊梅-新竹系統
14-20時苗栗-豐原
9-16時彰化系統-埔鹽系統
17-21時下營系統-大灣
國1北向：
9-12時鼎金系統-岡山
9-12時仁德-永康
9-12時南屯-后里
10-12時圓山-大華系統

國3南向：
9-16時土城-關西
10-13時快官-霧峰
10-15時草屯-名間
國3北向：
15-19時竹山-中興
15-22時大山-香山

國5南向：
6-16時南港系統-坪林
國5北向：
15-23時宜蘭-坪林

國10南向：
9-12時仁武-燕巢系統
國10北向：
15-18時仁武-左營

▲▼初一國道交通量預估。（圖／高公局）

▲春節連假國道疏導措施。（圖／高公局）

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北北基大雨特報！初一北台灣濕涼有雨　台北2天放晴時間曝
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