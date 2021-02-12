快訊／除夕一過…鞭炮巨響、擋道放煙火不甩警　全台網友FB一片暴走

▲全台不少民眾正要睡覺，卻被鞭炮聲驚醒，紛紛上網洗版議論。（圖／翻攝自Facebook）



記者董美琪／綜合報導

除夕夜一過，大年初一凌晨，民眾在各地放起鞭炮煙火守歲，不過也引起許多人火大，紛紛上網po文，全台各縣市鄉鎮地方社團，紛紛出現「鞭炮煙火暴怒文」，一名網友直批「現在這麼晚，都幾點還放煙火，1歲小孩剛睡被嚇到哭，打110還打不通。」

大年初一一開始，臉書突然出現奇怪現象，一整排po文全部都是各地網友抱怨鞭炮聲，大家紛紛留言怒罵「家裡有8個月大的孩子要睡覺，被鞭炮聲嚇到一直哭，拜託幫幫忙」、「剛放完初一煙火鞭炮，就聽到消防車出動的聲音」、「放也看一下時間點」、「還在狂放炮，別人家有小孩好嗎」。

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但也有網友認為「今天可能很難」、「爆竹一聲除舊歲」、「溫馨提醒初九還有一次」、「鞭炮不就是為了嚇跑年獸？今晚不是要守歲？」





過年期間各地方縣市有燃放炮竹規定，以台北市為例，春節部分河濱公園依往例開放燃放爆竹煙火，北市水利處表示，除夕、初一開放3處河濱指定區域， 初二至初五則回歸平常時段規定僅開放1處，未開放的河濱公園仍禁止燃炮，民眾若違規而勸導不聽者，將依法開罰2400元至6000元。

另外，還有網友在「楊梅人」社團po出一段超誇張影片，「幼獅比佛利外籍移工聚集，非法擋道放煙火，警察勸導還持續放，發生衝突，沒水準到一個極點……路邊車輛，還有被炮打到。」

影片中，只見現場煙火火光相當驚人，甚至炸到路邊車輛，還有人經過，看起來很危險，最後甚至引來消防車。發文網友忍不住氣說，「我被擋到火大，好不容易快停，結果還有人要上來路上放，我就開車直接衝把炮直接輾過。」

