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我只是想收垃圾…清潔隊員過年出勤為民服務　卻遭人用BB彈射傷

▲環保局表示，光是除夕前一週的每日垃圾量就比過去平常日增加了4成，11日所收垃圾量更高達3800公噸，約為平常日的2倍多。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲環保局表示，光是除夕前一週的每日垃圾量就比過去平常日增加了4成，11日所收垃圾量更高達3800公噸，約為平常日的2倍多。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

知道民眾迎新年會大掃除整理家裡，新北市清潔隊加派班次，光是除夕前一週的每日垃圾量就比過去平常日增加了4成，11日所收垃圾量更高達3800公噸，約為平常日的2倍多，但令人痛心的是，清潔員認真出勤收垃圾，卻被民眾用BB彈射擊受傷，環保局只能派員向傷者致意，請民眾也把清潔隊員當人！

▲▼環保局。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼清潔隊員出勤認真收垃圾，卻遭民眾以BB彈射傷。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼環保局。（圖／記者陳雕文翻攝）

環保局表示，受傷的為新莊區的清潔隊員，出勤時遭不明人士從高處以BB彈射擊，造成左肩及左手紅腫，目前已報警處理；而本月10日還有三重區的清潔隊員，在前往八里焚化廠的途中發生撞擊意外，隨車隊員全身多處擦傷，環保局也將針對春節出勤隊員持續慰問關懷，祈禱新的一年來臨，隊員們都能身體健康平平安安。

環保局表示，春節期間除夕晚間到初三停止收運垃圾，考量民眾仍有垃圾排出需求，各區清潔隊共提供68處垃圾定時定點收運服務，請民眾務必使用專用垃圾袋及作好垃圾分類，並於定點清運時間才可以交付清潔隊收運。

有關新北市各區春節期間定點清運時間與方式，除了可以電洽環保局所屬28區清潔隊或撥打免付費諮詢專線0800-010-857（諧音：0800-鈴一鈴-幫我清）詢問，也歡迎大家到「新北樂圾車」網站查詢。

▼三重區的清潔隊員在前往八里焚化廠的途中，發生撞擊意外！隨車隊員全身多處擦傷。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼三重區的清潔隊員，在前往八里焚化廠的途中發生撞擊意外。（圖／記者陳雕文翻攝）

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