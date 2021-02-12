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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲送紅包！免人擠人排隊　拿手機「10秒快速領取」

▲▼柯文哲出席「臺北犇紅包　好神悠遊付」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲台北市長柯文哲發線上紅包。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者袁茵／台北報導

農曆春節到來，由於新冠肺炎因素，台北市長柯文哲取消許多拜廟行程，不過改和悠遊卡公司合作，推出「線上發紅包」的「台北犇（ㄅㄣ）紅包 好神悠遊付」方式，只要下載悠遊付，就可以零距離拿到柯文哲的祝福，與大家一同過個好年。

台北市因應防疫，取消原訂年貨大街及過年市長發紅包等相關活動，並且首創先例與悠遊卡公司合作，將在線上發放新年紅包，不必排隊，只要拿著手機，就可把柯文哲的新春祝福「領好領滿」。

▲▼柯文哲出席「臺北犇紅包　好神悠遊付」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

柯文哲日前表示，過往年節前最重要的活動之一，就是到各大年貨大街與商圈發紅包，與民眾拜個早年，大家總會開心相聚，排成長長的人龍一起討個喜氣；今年因為疫情持續影響，各大活動紛紛取消，但給市民的祝福不能打折。

因此柯文哲說，這次市府團隊跟悠遊卡公司合作，透過線上用悠遊付領紅包，不但可以避免排隊造成的群聚風險，更重要的是能夠把過年的幸福感傳遞給所有人，無論是全國各地的台灣人，或在海外因為疫情無法回家團圓的朋友，只要用手機掃QRcode，就可以拿到來自於台北市的無「現」心意，希望藉由「台北犇紅包」，一鼓作氣把福氣與祝福，和全台灣、甚至全世界的台灣民眾共享。

悠遊卡公司董事長陳亭如則指出，自1月28日起至2月26日止，在柯文哲臉書粉絲頁、悠遊卡臉書粉絲頁、悠遊付APP首頁以及台北市的大街小巷，都可以找到市長紅包的QRcode。

記者實際測試領取柯文哲紅包，只需要先下載悠遊付APP，在首頁點選「柯文哲市長紅包」，就可以拿到由柯文哲發放的1元紅包，象徵一元復始萬象更新，整個流程不包括下載APP的時間，整個過程只要10秒鐘就能完成，相當快速。

若不是悠遊付的既有會員，可以直接掃QR Code，登記手機號碼保「留」搶紅包資格，只要在2月26日元宵節前註冊為悠遊付會員，一樣可以把市長紅包領到口袋裡。悠遊卡公司也提醒，成功領到紅包的民眾，還有機會抽到限量2名的黃金牛角大獎與限量168元儲值金。

▼台北市政府與悠遊卡公司合作，推出「線上領紅包」。（圖／翻攝自悠遊付APP）

▲▼台北市政府與悠遊卡公司合作，推出「線上領紅包」。（圖／翻攝自悠遊付APP）

▲▼台北市政府與悠遊卡公司合作，推出「線上領紅包」。（圖／翻攝自悠遊付APP）

▲▼台北市政府與悠遊卡公司合作，推出「線上領紅包」。（圖／翻攝自悠遊付APP）

▼也可掃描QRcode領取紅包。（圖／翻攝自悠遊卡臉書粉專）

▲▼也可掃描QRcode領取紅包。（圖／翻攝自悠遊卡臉書粉專）

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