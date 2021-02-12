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柯文哲自評2020年代表字「穩」　「不曉得別人在亂什麼」

▲▼柯文哲選下2020年代表字「穩」。（圖／翻攝自民眾黨YuoTube）

▲柯文哲選下2020年代表字「穩」。（圖／翻攝自民眾黨YuoTube，下同）

記者袁茵／台北報導

農曆春節到來，兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲率領民眾黨秘書長謝立功、立委賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如，以及台北市副發言人黃瀞瑩一同錄製新春節目。關於2020年的年度代表字，柯文哲選擇寫下「穩」，認為自己不論外界如何，都照樣按部就班做事情，「不曉得別人在亂什麼」。

民眾黨Youtube於11日上傳「Happ牛Year！民眾黨陪你團圓守歲」除夕特別節目影片向民眾拜年，影片長達36分鐘，希望和外界分享民眾黨這一年來的歷程，同時也在閒話家常中，回顧過去一年中，許多重大政治事件背後種種不為人知的內幕。

關於2020年代表字，謝立功選擇了「團」，直言因為「團」字為「口」加「專」，而民眾黨這個團隊都是專業人士，因此選此字。而賴香伶、邱臣遠、張其祿、高虹安、蔡壁如、和黃瀞瑩則陸續選出「紓困」、「辛」、「韌」、「驚」、「慢」、「眾」。

▲▼柯文哲選下2020年代表字「穩」。（圖／翻攝自民眾黨YuoTube）

而柯文哲則選「穩」這個字，他表示，自己無論外界如何，都照樣做事情，這是他以前在台大醫院急重症單位服務過的特色，也就是不管家屬哭成一片、外面很亂，自己都還是要很「穩」。2020年碰上新冠肺炎，不過自己是醫師出身，所以對這塊比較了解，「其實我們在看外面怎麼亂，我們還是按部就班做事。」

柯文哲提到，當初宣布照辦台北市跨年晚會時，也許很多人認為驚濤駭浪，但對他來講得「理性、務實、科學」，許多人質疑跨年辦、台北燈節不辦，可是對他來講就是按照科學、專業理念走，所以「從頭到尾這一年當中，我不曉得別人在亂什麼，我是很穩啦！」

柯文哲說，就像萊豬進口管理，他提出「源頭管理，明白標示」，沒想到搞了一個台北牛肉麵冠軍事件，「結果丁丁（前行政院發言人丁怡銘）就掛掉了」，所以對他來講就是穩紮穩打。

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