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國3南投到南投服務區完全紫爆！車速剩11km車陣塞4公里長

▲▼初一上午9點國道壅塞路段。（圖／翻攝高公局即時路況）

▲初一上午9點國3南投段壅塞，車速剩11公里。（圖／翻攝高公局即時路況）

記者陳詩璧／台北報導

今天是春節連假第三天，國道上午9點不少路段出現壅塞，其中國3南下路段過了中興就開始塞，南投到南投服務區這4公里最塞，從即時路況圖來看，完全紫爆，平均車速掉到11公里，3線道的車輛只能慢速前進。

交通部高公局預判今日易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向土城-關西、快官-霧峰、國5南向南港系統-坪林等5大路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

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▲▼初一上午9點國道壅塞路段。（圖／翻攝高公局即時路況）

▲國3南下過了中興就開始車多不好走。（圖／翻攝高公局即時路況）

上午9點不少路段開始車多不好走，像是國1南下湖口服務區-竹北時速約30公里，國3南下路段，過了中興就開始車多不好走，南投到南投服務區車速11公里，而從南投服務區-名間車速平均22公里，一樣壅塞。其他像是國3的鶯歌系統-大溪南下路段時速約55公里，龍潭到關西服務區約43公里，中部國1的彰化系統-彰化則是平均41公里。

▲▼初一上午9點國道壅塞路段。（圖／翻攝高公局即時路況）

▲▼國1湖口服務區過後開始塞車一路塞到新竹。（圖／翻攝高公局即時路況）

▲▼初一上午9點國道壅塞路段。（圖／翻攝高公局即時路況）

高公局預估今日的國道交通量為122百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.4倍，其中南向交通量可達68百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

▲▼初一國道交通量預估。（圖／高公局）

▲▼初一國道交通量預估。（圖／高公局）

▲▼初一國道交通量預估。（圖／高公局）

▲初一國道交通量預估。（圖／高公局）

高公局預判今日易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向土城-關西、快官-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

今日國道相關疏導措施包括6-12時，國5南港系統交流道之南向入口高乘載管制、0-12時國5南向石碇、坪林匝道封閉、0-24時國1南向平鎮系統、埔鹽系統匝道封閉、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

初一國道壅塞路段與時段：

國1南向：
8-16時楊梅-新竹系統
14-20時苗栗-豐原
9-16時彰化系統-埔鹽系統
17-21時下營系統-大灣
國1北向：
9-12時鼎金系統-岡山
9-12時仁德-永康
9-12時南屯-后里
10-12時圓山-大華系統

國3南向：
9-16時土城-關西
10-13時快官-霧峰
10-15時草屯-名間
國3北向：
15-19時竹山-中興
15-22時大山-香山

國5南向：
6-16時南港系統-坪林
國5北向：
15-23時宜蘭-坪林

國10南向：
9-12時仁武-燕巢系統
國10北向：
15-18時仁武-左營

▲▼初一國道交通量預估。（圖／高公局）

▲春節連假國道疏導措施。（圖／高公局）

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春節國道塞車

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