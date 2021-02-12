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打工妹討嘸紅包！「嗆公司無良」甩態離職…氣噗噗：我男友都有包

▲▼過年上班討不到紅包，怒離職。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲過年上班討不到紅包怒離職。（圖／翻攝自爆怨2公社，下同）

記者黃可昀／綜合報導

過年上班薪水有加給，有些佛心雇主還會準備紅包給員工，但這是老闆的額外心意，並非強制規定要給！一名女子趁放寒假去打工，男友告訴她公司過年會發紅包，但老闆回應「明天薪水已經有double了，故不額外發紅包！」結果女子氣到開罵還揚言離職，甚至將對話PO到網路公審，結果引來網友排山倒海的罵聲。

▲▼過年上班討不到紅包，怒離職。（圖／翻攝自爆怨2公社）

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▲討拍文。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，「只是想說寒假打個工，就遇到無良公司！」從她和老闆的對話紀錄來看，男友告訴她初一上班有紅包，「而且我男友也有包給我」，但對方回應，薪水本來就有依法律規定給雙倍，所以不會另外發紅包，結果她得知以後暴跳如雷，「蛤？？可是我男友說有耶！」更不滿老闆的回應方式，接著怒嗆「而且本來就要加倍啊，政府規定的耶，你說的很像是福利一樣，傻眼。」

老闆看完以後先是無言，沒有第一時間回應，原PO以為自己被已讀所以更火了，直接撂下一句「那我明天不去了喔」，老闆只好請她年後記得辦理請假手續，原PO則解釋，「我是要直接離職囉，你這種態度，還會有人想去工作嗎？」

原PO事後在臉書貼出對話紀錄，怒嗆老闆「說的好像給加倍薪水是他們施捨給我們這些該死的勞工福利」，她認為發紅包跟雙倍薪是兩回事，而且相信男友說的過年上班應該要有紅包，覺得老闆太小氣，存心要占她便宜，「老娘氣到直接離職！」

▲▼過年上班討不到紅包，怒離職。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲網友更傻眼。

原本是想討拍的文章，但貼出以後底下留言一片罵聲，網友認為是原PO搞不清楚狀況，過年上班本來就沒有規定要發紅包，「請男友好好養妳即可」、「我服了」、「我...算了」、「離職是對的！放過這位老闆吧...他能有更好的員工」、「看到留言我就放心了，公主不要輕易出來打工，老闆很可憐」、「紅包跟年終一樣，沒有規定一定要有，也更不是妳男友說了算。」

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