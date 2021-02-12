苗栗加里山「牛樟樹遭腰斬」帶走　林管處盼登山客自重

▲不肖的登山客，竟將筆筒樹上附生植物鋸切取走 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

近來政府開放山林政策，提升登山運動環境，民眾踴躍參與山域活動已成潮流。新竹林區管理處轄管北部5縣市山域環境，登山活動更是非常熱絡，但部分登山客未能秉持無痕山林及尊重自然理念，致使有隨手採取森林主副產物行為，雖數量不多，但長此以往將致使美麗景色破壞無存。林管處表示，此行為已違反森林法第50條規定，最重可處5年徒刑併科300萬罰金。

林管處指出，苗栗縣南庄鄉蓬萊村賽夏族山林巡守隊隊員，近日進行加里山登山步道巡查工作，發現步道旁樹木根部隨處可見「小傷口」；族群數量稀少須有效管制貿易的筆筒樹遭「腰斬」後併同附生植物鋸切帶走，有著濃厚情感的蓬來村村民們見眼前情狀，都語帶不捨的期盼民眾多點公德心，開心遊玩同時尊敬著原生群山林內之一草一木，並呼籲尊重當地原住民傳統領域。

▲▼蓬萊村村長期盼民眾多點公德心，開心遊玩同時，請尊敬著原生群山林內之一草一木。（圖／記者黃孟珍攝翻）

另外，在林下零星分布牛樟樹頭材，部分民眾為牛樟濃厚又獨特香味，竟將樹材根部進行鋸切成小塊狀取走，現場切口明顯，與現場原始樣貌形成強列對比，且林地內牛樟味道久久不散，似乎是在遍尋著遺失之殘塊。

而聳立於林下筆筒樹，多為園藝栽培著喜好之資材，堅實緊密的氣生根堆疊著，又存有細小空隙，多為附生植物蘭花、蕨類、苔蘚等依附對象；2者皆屬森林內重要組成之主副產物，雖然被害量體不多，但一人一動作累積起來之所造成永久性破壞是不能還原的，希望大家共同守護山林，記得，拍個照片就好，不要帶走它，讓森林可以永遠跟記憶中一樣美好。

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