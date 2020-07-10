新北婦登苗栗加里山滑倒受傷　警消「輪番接力」2小時抬下山

▲因山路崎嶇難行，苗栗縣消防局共動員警、義、消9人，用接力方式將婦人抬送下山就醫。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

1名來自新北市的52歲婦人，9日一早隨著登山隊攀爬苗栗縣南庄鄉加里山；下午1時許一行人走到加里山西線救援樁號12號處時，因地勢濕滑不慎滑倒，婦人頭部及腰部疼痛無法行走；其友人趕忙通報119前來救援；苗栗縣消防局共動員警、義、消共9人，以接力方式將她抬下山，所幸送醫後並無生命危險。

苗栗縣消防局表示，接獲通報後，立即派遣南庄、頭份分隊及義消共9人，由南庄分隊分隊長賴博文整裝集結，率領警、義、消共5人前往二坪登山口，同時登山客友人於西線流籠頭處等待與消防人員會合，隨後在登山客帶路下順利於下午4時接觸傷者。

消防人員抵達時發現，婦人頭部有外傷及腰部及腳疼痛無法自行行走，救援人員給予簡單包紮後並與第2梯次頭份分隊4人使用軟式擔架以輪番接力方式徒步下山；因山路崎嶇難行，接近傍晚7時才抵達登山口，經救護送車醫治療後，已無大礙。

苗栗縣政府消防局提醒民眾，登山前請先準備充足的裝備，例如背包、雨衣、食物、水、簡易地圖、手機、燈具、行動電源，若遇身體不適或其他意外，應留意附近有無樁號或特殊景點可供救難人員判別位置，確保能順利救援，平安返家。

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