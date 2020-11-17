苗栗女攀加里山滑倒右腳踝骨折　警消接力5小時抬下山

▲苗栗縣1名莊姓女子，16日下午在爬加里山西線時，不慎失足扭傷腳踝，救援人員獲報後迅速上山救援。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1支5人的登山隊，16日下午3時許，準備攀登加里山西線時，其中1名女山友在西線5號樁附近，不慎失足滑倒，導致右腳踝骨折；友人見狀立即通報消防隊前來救援。經救援人員初步包紮後，再以擔架用接力方式抬下山，順利將莊女送往醫院救治。

苗栗縣消防局表示，16日下午3時17分接獲民眾報案，苗栗縣1名莊姓女登山客（46歲）於西線5號樁旁，不慎失足導致右腳踝骨折，急需119協助。立即派遣南庄消防分隊義消人員共計10名前往加里山鹿場登山口集結，準備登山救援，於下午5時30分順利接觸到傷者。

救援人員表示，這名莊姓女子右腳踝扭傷疼痛無法自行行走，人員給予簡單包紮並使用SKED軟式擔架以輪流人力接力方式徒步下山搬至登山口，於晚間8時左右將莊女由救護車送往醫院救治。

苗栗縣政府消防局提醒民眾，登山前請先準備充足的裝備，例如背包、雨衣、食物、水、簡易地圖、手機、燈具、行動電源，若遇身體不適或其他意外，應留意附近有無樁號或特殊景點可供救難人員判別位置，確保能順利救援，平安返家。

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