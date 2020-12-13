加里山「小白花」盛開　山友怒：希望大家出門都有帶公德心！

▲林務局在臉書呼籲民眾將「小白花」順手帶下山。（圖／翻攝自臉書／林務局-森活情報站）

實習記者高琳景／綜合報導

這是你掉的小白花（使用過的衛生紙）嗎？近日有不少小白花現身苗栗加里山區，且處處皆可發現它們的蹤影，讓加里山宛如大型垃圾桶，不少山友氣憤難平。林務局也在臉書呼籲民眾，「除了照片，什麼也不帶走，除了回憶，什麼也不留下」。

台灣小百岳之一的加里山，是許多民眾假日的好去處，但近日卻被發現山林間四處散落用過的「小白花」造成汙染。對此，林務局在粉絲專業「林務局-森活情報站」發文表示，這些小白花生命力超強，處處皆可發現它們的蹤影，而且有些還會伴隨著咖啡色的痕跡，直呼「這到底是寧靜的舒適山區，還是超大垃圾桶」。

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貼文一出，讓不少網友痛批，「真希望大家出門都有帶公德心」、「真的感覺很差！沒辦法維護，至少也不能製造垃圾出來」、「一直推動無痕山林，還是有人太自私了」、「再抓到直接叫他吞下去」、「可惜那些亂丟的人不太會追蹤這個粉專，罵不到他們」。

同時也有山友呼籲，「邊爬邊撿下山，背包固定帶綁著垃圾袋，慢慢撿」、「請自己帶塑膠袋／夾鏈袋把使用過的任何垃圾帶下山，包含衛生紙和果皮」、「上山都會帶個袋子順手撿撿果皮、鋁箔糖果袋碎片，郊山偶爾也有飲料瓶」。

另外文章也提到，不僅是加里山，近來許多地區都有小白花的蹤跡，還有果皮和寶特瓶等垃圾，不僅汙染了山林環境，也造成許多人的困擾，呼籲民眾能夠遵守「無痕山林守則」。