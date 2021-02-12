初一迎財神求姻緣懶人包！　民俗專家一次講清楚「重點全都露」

▲台中市名門命理教育協會理事長楊登嵙。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

想要讓新的一年財運亨通或姻緣浮現，農曆大年初一可別忘了「迎財神」、「求喜神」，民俗專家楊登嵙表示，過年大家都想搶頭香，不過「頭香」可不是大年初一廟門一打開 ，民眾衝去搶插那柱香，只顧著去插第一那樣簡單，屆時或許沒許願到什麼願，甚至還跌倒受傷，那不是倒霉在先？他指出，2021年是辛丑年，農曆大年初一迎財神、求喜神有以下幾種方式。

◎「迎財神」（求事業、財帛、健康）：

於大年初一凌晨3時至5時、早上9至11時，或下午1時至3時，從住的家裡或飯店出發，而且是大年初一第一次出門，在該地方的北方找一家自己覺得不錯的「陽廟」〈供奉觀士音菩薩、關聖帝君、財神爺、媽祖娘娘、福德正神等。〉，而不可至「陰廟」〈如供奉百姓公、萬善爺等。〉，信奉天主教、基督教則到該方向的教堂，祈求今年鴻圖大展，財運滾滾。

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出門時，心想今天非常快樂，要去迎接財神來家中；回家途中，心想財神跟著自己回家；回到家中後，心想財神已至家中，並且上神案，然後將大門關上。若北方沒有自己覺得不錯的「陽廟」，可往東北方的「陽廟」祈求。

◎「求喜神」（求姻緣、感情）：

若想求姻緣，可在大年初一早上9至11時或11至下午1時，從住的家裡或飯店出發，往西南方找一家自己覺得不錯的「陽廟」，以同樣的方式向廟裡的神明祈求姻緣浮現，求得良緣。

楊登嵙說，大年初一，第一次出門，求今年第一個願望「頭香」，因此，求事業財帛或求姻緣感情，只能兩者選擇一種。大家一起來「走春」求好運吧！

▲楊登嵙說，須常保心情愉快，方能財運亨通，心想事成。

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