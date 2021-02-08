穿新衣笑開懷！東森直消電商贈百件羽絨衣　台中弱勢生心暖過好年　

記者白珈陽／台中報導

年關將近，根據氣象局資料除夕前後將出現一波鋒面，屆時全台皆有大雨、氣溫下降機率，有鑑於近來日夜溫差大，長期關注公益以及偏鄉弱勢族群需求的東森集團總裁王令麟，帶領旗下團隊前往全國各處寒冬送暖。由東森皇冠級直消電商柳大謙牽線，8日上午國際同濟會總會捐贈100件羽絨衣、1600片口罩予台中市雙十國中，讓家境困難的學生能夠穿暖暖，開心過好年。

▲由東森皇冠級直消電商柳大謙牽線（左2），國際同濟會總會長廖敏榮（中）、東森直消電商中區展業長曾茂榮（左1）授贈100件羽絨衣予台中市雙十國中，雙十國中校長林大欽（右2）出面受贈。（圖／記者白珈陽攝）

在疫情影響之下，直消界大黑馬、東森直消電商在2020年仍能衝出營收15億元新高紀錄，成績相當亮眼，總裁王令麟常言道：「取之於社會，用之於社會」，其理念與國際同濟會宗旨之一「關懷照顧兒童，深入弱勢族群」不謀而合，經皇冠級經銷商柳大謙牽線，8日上午於台中市五權西路二段國際同濟會總會，由東森直消電商中區展業長曾茂榮代表授贈100件羽絨衣、200盒（80片裝）口罩給雙十國中，並由國際同濟會總會長廖敏榮頒發感謝狀，場面溫馨。

▲▼東森直消電商與國際同濟會攜手做公益，捐贈100件羽絨衣。（圖／記者白珈陽攝）

曾茂榮表示，針對近來日夜溫差大，過年還會下雨，東森直消決定捐贈物資、愛心給予需要的人，更重要的是，東森在做事業的同時還可以做公益。曾茂榮透露，柳大謙在2個禮拜前曾拜訪總裁王令麟，說明東森直消與同濟會欲合作做愛心，捐贈物資給中部家境清寒的學生，而王令麟聽聞後二話不說，直接首肯，今日的案子就這麼的孕育出來。

▲東森直消電商與國際同濟會攜手做公益，捐贈200盒（80片裝）口罩。（圖／記者白珈陽攝）



柳大謙說，很開心本次能作為引薦東森結合同濟會攜手做公益，帶給孩子溫暖的冬天。一直以來同濟會對於關懷兒童不遺餘力，而東森集團也是非常用心奉獻做公益，就如同日前東森集團捐了約20億給台灣大學蓋生技大樓，盼帶給學生更好的教育環境，未來造福社會。相信除這次的合作，未來東森與同濟會也會永續的做公益、服務社會。

雙十國中校長林大欽表示，很高興同濟會的牽線、東森電商的贊助，讓孩子感受社會的溫暖。站在教育的立場，除讓孩子感受溫暖之外，盼在孩子學習過程中，能夠努力、用心，有了這次接收社會善意的經驗之後，希望孩子未來在行有餘力的情況下，也能回饋社會。

▲國際同濟會總會長廖敏榮頒發感謝狀。（圖／記者白珈陽攝）

無論在電視購物、直消平台與新媒體發展皆直衝第一的王令麟，堅持公益活動也要等同視之。去年10月即捐贈200包池上米給汐止的安養院，並為90歲以上的爺奶開心慶生，不久前更暖心捐出100萬現金與50萬物資，幫新北弱勢家庭與流浪動物過好年；因應台北市議員應曉薇的歲末送暖活動，也大方捐贈150組火雞大餐，支持台灣農民的同時更讓弱勢家庭溫暖辦桌。



近日，預計也將捐出60餘台電腦給偏鄉課輔班，讓在地行政人員能以更有效率的方式處理文書資料，學童們也能有資源線上學習接軌數位生活。據悉，近日王令麟也指示集團未來每年冬天皆要固定規劃送暖活動，期許不論集團發展如何都能不忘初心，為社會盡一份心力。



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