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過年被叫阿姨！熱心堂弟出面「說1句」糾正　網笑翻：侮辱性極強

▲過年、說好話、討紅包、吉祥話。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲過年期間可能會遇到1年只見1次的親戚。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者邱茀濱／綜合報導

過年免不了會見到許多親戚，但若是叫錯稱呼可能會讓場面很尷尬。廣東茂名一名劉姓女子就分享，返鄉過年時她意外被一名小朋友叫阿姨，正當她感到相當錯愕時，堂弟急忙跳出說了1句糾正對方，讓她哭笑不得。

據《四川觀察》報導，春節期間，劉女返鄉和幾名小堂弟放煙火、鞭炮時，其中有位男孩竟叫她阿姨，正當她相當錯愕不知道該不該糾正對方時，她堂弟卻急忙出面解釋說，「阿姨？人家男朋友都沒有，你還敢叫別人阿姨哦？還沒結婚勒，要叫姐姐懂不？」間接又補了她一刀。

▲▼過年期間劉女被叫阿姨，堂弟出面說1句補刀。（圖／翻攝微博）

▲在家過年時劉女被叫阿姨，堂弟出面說1句補刀。（圖／翻攝微博）

劉女受訪時指出，聽到的當下覺得有點驚訝，事後又覺得有點搞笑，因為那句「連男朋友都沒有」簡直讓她哭笑不得，但她仍坦言「當然也是有點無奈，你沒有辦法反駁，畢竟他們說的也是事實，已經是阿姨輩分的姐姐了，叫阿姨也沒關係，心態年輕就好了。」

影片曝光後，不少網友笑說，「傷害性不大，侮辱性極強！哈哈哈哈」、「哈哈又搞笑又扎心」、「以為我不在乎但是有一次被叫阿姨，還真的難受」、「這一唱一和的，說相聲呢哈哈哈哈哈哈」、「我願意當阿姨，我男朋友在哪」、「弟弟拔刀相助，然後給姐姐捅了一刀」。

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