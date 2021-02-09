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PTT貼文「吸妹妹尿尿處小肉豆」　鄉民備份報警！他反告：我捏造的

▲PTT八卦版友crr122oe昨日PO文遭鄉民質疑疑涉近親性侵。（圖／擷取自PTT八卦版）

記者白珈陽／台中報導

PTT八卦版8日下午出現一篇以「妹妹把小肉豆藏在尿尿的地方！！！！！！」為題的文章，版友crr122oe在內容露骨描述替年幼胞妹洗澡時的互動，引起鄉民（網友）群起撻伐，質疑該版友疑涉近親性侵，文章經鄉民備份並報警，版友立刻將其刪除，未料當晚他竟至住處附近的警局，反告2名於留言處辱罵他的網友妨礙名譽，還嗆「到時候開庭，舔爆所有人的小肉豆」。台中警方表示，昨晚確有接獲該名民眾報案，對於該篇文章，他自稱是捏造的，且目前沒有證據他性侵親妹，初判是他杜撰，將會深入追查，全案將函送台中地檢署偵辦。

經查，小肉豆是南部某雞肉大廠的商品，外型似小香腸、鑫鑫腸，味道卻不太一樣，口感較脆，搭配荷包蛋、蛋餅、蘿蔔糕，讓不少民眾一試成主顧，在南部十分常見，而中部則是部分早餐店有納入菜單。

▲▼ 。（圖／資料照／翻攝爆廢公社）

▲小肉豆外型似小香腸、鑫鑫腸，味道卻不太一樣 。（圖／資料照／翻攝爆廢公社）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中部分早餐店將小肉豆納入菜單。（圖／記者白珈陽翻攝）

八卦版友crr122oe昨日下午發文表示「剛剛幫妹妹洗澡的時候，發現妹妹把今天早上吃的小肉豆，給我藏在尿尿的地方」、「我生氣，張嘴就要把小肉豆吸出來，妹妹大叫歐尼醬不要」、「我吸到嘴巴都酸了，妹妹的小肉豆還是卡在裡面」、「妹妹說不出話來，直接飛奔出浴室」等疑似暗示性侵親妹的過程，引發鄉民大肆討論，有部分鄉民痛斥該版友「噁心當有趣」，憤而報警。

事後crr122oe將文章刪除，但文章已遭鄉民備份，隨後他PO文反擊鄉民稱「八卦版真是熱心，休假發個廢文也要放大檢視」、「如果有小肉豆我他媽就是要舔爆」、「警察身上最好是不要有小肉豆，不然我一樣舔爆」等語，9日凌晨12時許他又於八卦版PO文，稱當晚他前往住處附近派出所報案，並附上報案三聯單照片。

▲PTT八卦版友crr122oe附上報案三聯單。（圖／擷取自PTT八卦版）

他於該篇文章表示，當時值班的是2名女警，「雖然帶著口罩，但可想而知口罩下應該是厭惡跟鄙視」，女警提醒他原始文章恐涉妨礙風化，是否確認要提告2名網友，他回應「確定！」，而他製作筆錄，口述原始文章內容「如果警察有小肉豆，我一樣舔爆」時，他還認為「那叫一個羞恥」，文章最後更宣稱「到時候開庭，舔爆所有人的小肉豆」。

台中市第三警分局表示，8日晚間確有接獲1名身高約170公分、年約20歲、身材中等的男子，控告網友妨礙名譽，對於原始文章內容他宣稱「是捏造的」，且目前沒有證據他性侵親妹，將會深入追查，並通知2名網友到案說明，全案將依法函送台中地檢署偵辦。

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