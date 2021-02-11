新冠肺炎增1境外移入　20多歲台男法國返國「咳嗽、噁心」確診

▲指揮中心發言人莊人祥表示除夕新增一名境外移入確診個案。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例（案937），為本國籍20多歲男性，自法國入境。

指揮中心發言人莊人祥表示，案937於去年9月至法國就學，今年1月29日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案於2月9日出現咳嗽、流鼻水、噁心及嘔吐症狀，由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診。

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個案2月9日之核酸檢測Ct值為28，2月10日再驗之Ct值為39，且其血清抗體呈現IgM陰性、IgG陽性，顯示其已在國外感染發病至少一個月以上。

▲新增1例境外移入COVID-19病例，自法國入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心指出，由於個案發病前2天至住院隔離前為居家檢疫期，且就醫及採檢時接觸之相關人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計167,004例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含163,987例排除)，其中936例確診，分別為820例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、859人解除隔離、68人住院隔離中。

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