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連神明都看不下去！春節第一天就開賭　台南警破獲職業賭場

▲台南市警三分局10日下午4時30分許，在安南區公學路4段一處民宅三合院內，一舉查獲21人天九牌賭場，現場查扣抽頭金、賭資、天九牌、骰子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局10日下午4時30分許，在安南區公學路4段一處民宅三合院內，一舉查獲21人天九牌賭場，現場查扣抽頭金、賭資、天九牌、骰子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局10日下午4時30分許，在安南區公學路4段一處民宅三合院內，由偵查隊隊長林雲豪、督察組組長吳東嶸及安佃派出所所長祝岩等率員，一舉查獲21人天九牌賭場，其中主持人陳姓犯嫌依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，且主持人陳嫌也參與賭博，連同高姓賭客共21人另依社會秩序維護法裁處。

市警三分局表示，今天是春節連續假期的第1天，也是農曆春節的「小年夜」，人潮湧入安南區果菜市場年貨大街採買過年要用的物品，三分局規劃大批警力維持交通順暢，該賭場負責人打著警方沒空取締職業賭場的如意算盤，在一處民宅三合院內忘情開賭，直到被警方前後包抄才驚覺大事不妙，要跑都來不及。

▲台南市警三分局10日下午4時30分許，在安南區公學路4段一處民宅三合院內，一舉查獲21人天九牌賭場，現場查扣抽頭金、賭資、天九牌、骰子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局表示，警方發現陸陸續續有將近20幾輛機車騎往廟的方向，卻沒什麼人在廟裡參香，相當古怪，經持續監控蒐證，發現人車都聚集在廟旁民宅的三合院內聚賭，三分局見時機成熟一舉破獲，現場查扣抽頭金新台幣200元、賭資共4000元、天九牌1副、骰子1盒，附近的民眾還直呼「在廟旁這樣賭，連神明都看不下去了」。

▲台南市警三分局10日下午4時30分許，在安南區公學路4段一處民宅三合院內，一舉查獲21人天九牌賭場，現場查扣抽頭金、賭資、天九牌、骰子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局分局長朱信憲表示，農曆春節期間，職業賭場蠢蠢欲動，但警察執法無假期，即使是連假第一天，疏導交通勤務繁重，警方仍強勢執法，打擊職業賭場決不手軟；賭場是治安的毒瘤，容易衍生幫派、黑道、毒品及暴力案件的發生，嚴重影響社會治安，本分局絕不讓職業賭場有生存空間，將持續強力掃蕩，呼籲民眾千萬不要心存僥倖，以身試法。

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