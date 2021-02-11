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台彩春節加碼8.6億創新高　最易中獎「黃金時段」曝光！

▲台灣彩券刮刮樂，新春大樂透加碼。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣彩券新春大樂透加碼，創4年來新高。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

過年就是要買彩券！農曆春節期間，許多人都會買彩券試試手氣，台灣彩券今年加碼總獎金高達8.6億元創近4年新高，最受歡迎的「大樂透」加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，將創下連續13天開獎的破天荒紀錄。另外台彩也根據2020的統計分析，33名中獎幸運兒當中，有8成是在同一個「黃金時段」買彩券。

台灣彩券為了迎接即將到來的金牛年，特別推出近4年最高的春節加碼獎金8.6億元，最受歡迎的「大樂透」自2月9日至2月21日連續13天每天開獎，創史上連續開獎天數最長的紀錄，民眾天天都有機會抱走億元頭獎、晉身億萬富翁外，另外還加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，只要對中其中6個號碼就有機會獲得100萬元。

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▲▼台彩春節加碼，大樂透買氣增溫，刮刮樂200元500元2000元熱賣，民眾搶買試手氣，飛來發彩券行刮出200塊10萬元頭獎，是一名屬龍的女性。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台彩統計，進8成的得獎者都在開獎當天才買。（圖／記者呂佳賢攝）

根據TVBS報導，台彩統計去年33位對中大樂透春節加開的大紅包獎項幸運兒，發現近8成中獎者是「開獎當天才買」，且越接近晚上8點開獎的「黃金時段」中獎機率越高。

統計指出，「下午4點至晚間8點」占45%，上午10點至下午2點則是占27%，至於選號方式則有85%採用電腦選號，15%則為自選號碼中獎。

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