送愛小尖兵　過年期間免費外送餐點給台南醫護人員

▲為了慰勞這群辛苦醫護人員，有一幫送愛小尖兵，自願擔起過年期間免費外送餐點給台南醫護人員。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

農曆春節連假，家家戶戶團圓圍爐之際，有一群值班的醫護人員默默守護，當民眾靠山，讓台灣維持抗疫有成的好成績，為了慰勞這群辛苦醫護人員，有一幫送愛小尖兵，自願擔起餵飽他們的責任。

由民間單位聖晟空壓企業社及永昇消防公司發起號召，結合近20間私人及公司捐款，並透過立法委員陳亭妃與市議員陳怡珍居中與醫護單位協調，將自2月10日小年夜開始，每天輪流配送免費餐點給各大醫院的值班人員，直到2月16日初五為止，一共連續7天不間斷，總計外送超過200份以上餐點，就是要讓過年值班的醫護人員也感到春節的溫暖。

雙品香酥豬排老闆洪啟順指出，以往每年歲末都會舉辦愛心免費用餐活動，通常是安排給康復之家及社福單位。今年由於疫情升溫，加上善心人士捐贈與聖晟空壓企業社及永昇消防公司大力號召之下，加碼在過年期間送愛給醫護，期盼能為抗疫盡一份心力。

市議員陳怡珍表示，此次送愛的醫療單位包含奇美醫院、郭綜合醫院、衛福部立台南醫院、新樓醫院、安南醫院等，尤其業者過年期間人手不足，員工之間只能分流上班，在人力之緊之際，還能堅持送愛給醫護人員，實在不簡單，十分感謝這群送愛小尖兵，為抗疫這場戰役注入一股強心針。

經典不敗、滋潤不膩

