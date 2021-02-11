守護爺奶平安過年　「三不六要」備戰失智者走失高峰期

胡至欣／台北報導

農曆春節是家家戶戶與親友開心團聚的日子，卻也是失智者走失的高峰期，尤其在寒冬中走失，意外風險更高！對此，台灣失智症協會建議家屬帶著小朋友一起加入照顧爺奶行列，成為家中得力小幫手，並提出「走失協尋 三不六要」守則，做好充足防走失準備，過個平安好年。



▲走失協尋三不六要。（圖／台灣失智症協會提供）

三不：

1. 不用等超過24小時，可馬上報案

2. 不用跑太遠，就近派出所可報案

3. 協尋不用錢

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六要：

1. 每天為失智者拍照，並更新身份證照片

2. 協助失智者配戴愛的手鍊

3. 衣帽縫上愛心布標

4. 到警察局辦理指紋捺印服務

5. 養成長者配戴手機或定位手錶的習慣，並開啟GPS定位功能

6. 連結里長及社區商家形成守望相助之友善社區，擴大協尋功效



▲台灣失智症協會湯麗玉秘書長。（圖／台灣失智症協會提供）

台灣失智症協會湯麗玉秘書長也鼓勵孩童，於寒假及過年期間多陪爺爺奶奶活動，如散步、唱卡拉OK、下棋、寫春聯、包紅包、一起準備年菜等，或請長輩指導做年糕、打毛線，引導長輩講古早故事共同溯源並幫長輩錄影等，都有助預防爺奶失智。

此外，過年期間刺激多且複雜，失智者出現令人困擾的行為是可以預期的。湯秘書長特別提醒家屬要包容失智長輩的脫序行為，千萬不糾正或爭辯，順著失智者、多鼓勵、多讚美，以活動或美食轉移注意力，才能平安過好年。