新北失智人口逾4萬人　家中長輩出現「10大警訊」要注意

▲年長者（示意圖／123RF）

記者羅婉庭／新北報導

農曆春節是闔家團圓的重要時節，是在外遊子返鄉過年的重要節日。新年連假回鄉團圓期間，透過細微觀察了解長輩狀況，並牢記10大警訊，可早期發現失智及早就醫而減緩病程。

衛生局高齡及長期照顧科長吳玉鳳表示，若發現長者有以上警訊或是已確診失智症，不需驚慌，可至新北市16家醫院進行失智診斷。

新北市目前有失智共照網絡，可提供失智相關照護及家屬衛教宣導。且新北市為讓失智症者能在社區生活得更安心，提供「失智守護天使數位課程」讓一般大眾能有失智識能，了解失智症者，並可於社區內提供即時幫助。

吳玉鳳說，新北市失智人口推估逾4萬人，其中，害怕失智者迷路、走失，是阻礙失智者好好在社區中生活的一大主因，這會導致失智者降低與外界的互動，肇始病程加速惡化。

新北市政府也提醒市民佳節不忘關心家中長輩，將國際失智協會所提出的10大警訊化為錦囊，留意家中長輩狀況，也呼籲市民學習「失智友善天使基礎課程」，強化社區守望相助的能量，也讓失智症者在社區生活得更安心。

國際失智症協會提出10大警訊：

1. 記憶衰退到影響日常生活

一般人偶爾忘記開會、朋友來電，但過一會兒或經提醒會再想起來。但失智症患者忘記的頻率比較高，而且即使經過提醒也無法想起，尤其常忘記最近發生的事。

2. 無法勝任原本熟悉的事務

如英文老師不知「book」是什麼意思；自年輕就開車的司機伯伯現在經常走錯路；銀行行員數鈔票有困難；家庭主婦不知怎麼開瓦斯、用電鍋、洗衣機等。



3. 說話表達出現問題

一般人偶爾會想不起某個字眼或詞不達意，失智症患者想不起來的機會更頻繁，甚至以替代方式說明簡單的辭彙，如以「送信的人」表示「郵差」，「用來寫字的（筆）」等；說話常停頓；用的字詞變少，有些患者會不能理解別人在說什麼。

4. 喪失對時間、地點的概念

一般人偶爾會忘記今天是幾日，在不熟的地方也可能會迷路。但失智患者會搞不清年月、白天或晚上，在自家周圍也會迷路，找不到回家的路。

5. 判斷力變差、警覺性降低

開車常撞車或出現驚險畫面、過馬路不看左右紅綠燈、借錢給陌生人、聽信廣告買大量成藥、一次吃下一週的藥量、買不新鮮的食物、同樣的東西重複買、亂買股票等。

6. 抽象思考出現困難

無法理解言談中抽象意涵，而有錯誤反應。如無法理解微波爐、遙控器、提款機等日常生活電器的操作說明；無法按照計劃做事（比如看著食譜做菜），也不能處理較複雜的事，如投票、辦理過戶、繳稅等。

7. 東西擺放錯亂

無法理解言談中抽象意涵，而有錯誤反應。如無法理解微波爐、遙控器、提款機等日常生活電器的操作說明；無法按照計劃做事（比如看著食譜做菜），也不能處理較複雜的事，如投票、辦理過戶、繳稅等。

8. 行為與情緒改變

無法理解言談中抽象意涵，而有錯誤反應。如無法理解微波爐、遙控器、提款機等日常生活電器的操作說明；無法按照計劃做事（比如看著食譜做菜），也不能處理較複雜的事，如投票、辦理過戶、繳稅等。

9. 個性改變

無法理解言談中抽象意涵，而有錯誤反應。如無法理解微波爐、遙控器、提款機等日常生活電器的操作說明；無法按照計劃做事（比如看著食譜做菜），也不能處理較複雜的事，如投票、辦理過戶、繳稅等。

10. 喪失活動及開創力

一般人偶爾會不想做家事、不想上班，失智患者變得更被動，睡得比以前久，需要許多催促誘導才會參與事務。原本的興趣嗜好也不想去做了，遇到親友婚喪喜慶，變得漠不關心或有不合宜的行為。