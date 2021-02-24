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協尋獲失聯多年家屬讓死者安息　佳警扮柯南義助如願！

▲佳里西港分駐所副所長許東甲、警員謝君等人，積極查詢小瀅行蹤，並以有限的資訊利用社群網路並多方透過民間友人探查，終於尋獲小瀅，讓死者安息。（圖／記者林悅翻攝，下同）。

▲佳里西港分駐所副所長許東甲、警員謝君等人，積極查詢小瀅行蹤，並以有限的資訊利用社群網路並多方透過民間友人探查，終於尋獲小瀅，讓死者安息。（圖／記者林悅翻攝，下同）。

記者林悅／台南報導

台南歸仁胡女向佳里分局西港分駐所求助，胡女表示10年前其姪女小瀅因父親反對與男友交往，憤而離家出走，其父親氣女兒擅自離家也不願報警協尋，惟日前小瀅父母親發生重大交通事故，父親傷重不治、母親傷重於加護病房搶救，家屬希望讓死者安息，請警方協尋小瀅回家送父最後一程，在警方協助下終於如願。

佳里西港分駐所副所長許東甲、警員謝君強獲報後，即積極透過警政系統查詢小瀅行蹤，發現該女子已更改姓名，戶籍亦遷徙至學甲區，乃另請求學甲派出所同仁前往查尋，惟小瀅已搬離舊址不知去向；雖然線索中斷，員警仍不氣餒，以有限的資訊利用社群網路並多方透過民間友人探查，終於發現學甲區某攤商之員工背景及特徵極其相似，事隔多年行方不明的小瀅行蹤終於露出曙光。

▲佳里西港分駐所副所長許東甲、警員謝君等人，積極查詢小瀅行蹤，並以有限的資訊利用社群網路並多方透過民間友人探查，終於尋獲小瀅，讓死者安息。（圖／記者林悅翻攝，下同）。

許副所長得知後隨即親自驅車前往查證，經與該員工聊天詢問後，始確認即為離家多年之小瀅，經許巡佐轉知其家中變故並勸其放下心中的芥蒂後，小瀅終被許員的暖心關懷感動，卸下心防，隨即聯絡姑姑胡女，並表示將帶女兒返家奔喪，讓其父親與始終不曾謀面的孫女團員。

▲佳里西港分駐所副所長許東甲、警員謝君等人，積極查詢小瀅行蹤，並以有限的資訊利用社群網路並多方透過民間友人探查，終於尋獲小瀅，讓死者安息。（圖／記者林悅翻攝，下同）。

胡女士待死者入土為安後，特地前往西港分駐所感謝許副所長等人的積極協助，使其家人能在年前達成心願ㄧ家團員，告慰亡者在天之靈。

佳里分局長甘炎民表示，一般家人離家行方不明，家屬均會報案由警方列入失蹤人口，期望能儘速找到家人，鮮少有因家人間的爭執離家長期未歸，負氣沒有報案的情形，惟若民眾有需要請求警方協助，員警仍會盡其所能積極協尋，如本案例許員等人即以有限資訊，幫忙尋獲行方不明多年的家人，順利協助其返家團圓。

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