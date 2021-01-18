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夜間娛樂新選擇　大魯閣24H不打烊點亮熱血棒球魂

▲大魯閣北中南5家店點調整為24小時營業，讓你在深夜時刻也能燃起熱血棒球魂！（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

棒壘球迷有福了！為了讓更多球友盡情享受揮棒的樂趣，大魯閣特別精選全台5家場館，提供24小時服務，讓你在深夜時刻也能燃起熱血棒球魂！

▲▼夜間娛樂新選擇 大魯閣深夜不打烊點亮熱血棒球魂 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲大魯閣5場館24H不打烊，深夜時刻也能燃起熱血棒球魂。（圖／記者吳杰澄攝；下同）

看好職棒熱潮再起，愛棒球的人口快速成長，深耕台灣超過17年的大魯閣棒壘球打擊場再進化！北中南5家店點調整為24小時營業，讓50多萬會員多了一項健康的夜間娛樂選擇。

▲▼夜間娛樂新選擇 大魯閣深夜不打烊點亮熱血棒球魂 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲大魯閣副總經理李宜荃認為打棒球應該不受時段限制。

大魯閣副總經理李宜荃表示，考量到不少球友因為工作或上班關係，無法在正常營業時間來練球，加上國內深夜時的健康娛樂選項較少，而打棒球其實是可以不受時段限制的，因此去年測試了3家場館做24小時營業，也獲得了不錯成效，所以今年陸續增至5家棒球打擊場，目前營收成長約2成，來客數平均也增加3成左右。

▲▼夜間娛樂新選擇 大魯閣深夜不打烊點亮熱血棒球魂 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲大魯閣從日本獨家引進共有4種模式的投球機。

大魯閣24小時營業的場館，從去年的桃園中正館、中壢館和台南中華館，擴增到新北新莊館、嘉義館，除了棒壘球打擊跟測速投準設施深夜不打烊，今年更加碼開放大魯閣最新研發的超級籃球機跟全國獨家的迷你保齡球，讓民眾盡興暢玩。

▲▼夜間娛樂新選擇 大魯閣深夜不打烊點亮熱血棒球魂 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲全國獨家的迷你保齡球也在深夜時段開放暢玩。

另外，1月份也推出兩大主題日活動，包括「週一學生日」大夜時段（23時至隔日10時）199元玩到飽，以及「週三女生日」大夜暢打只要150元；而且即日起至1/31，大魯閣還特別與日清合味道杯麵、優雅食三本麵合作，於大夜時段消費入場即提供無限量泡麵及點心餅免費吃。

▲▼夜間娛樂新選擇 大魯閣深夜不打烊點亮熱血棒球魂 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲大夜時段消費入場即提供無限量泡麵免費吃。

「有很多設施可以玩，樓上可以運動，現在還有Cama咖啡，如果累的話，就下來喝個東西，我覺得還不錯，半夜晚上如果沒有地方去的話，就可以來這裡」小資女大讚是夜貓子休閒娛樂的好去處；「平常上班可能到10點半、11點，像之前甚至沒有機會打到球，現在改成24小時的話，隨時都可以來打擊，既能打球又有泡麵可以吃，其實滿賺的！」時間彈性好安排，又能玩到飽吃到飽，更大大滿足了熱血運動咖。

▲▼夜間娛樂新選擇 大魯閣深夜不打烊點亮熱血棒球魂 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲大魯閣棒壘球打擊場持續升級服務，滿足不同層面的消費族群。

大魯閣棒壘球打擊場一路走來都以「實現台灣國球夢想」為理念，去年除了與Redbull、味全龍合作，舉辦各種比賽增加挑戰性，也持續推出各式獨家設施，並大膽嘗試跨界合作，如今又升級為24小時營業，讓棒壘球運動越變越多元，也越來越全面。

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