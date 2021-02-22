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社會 社會焦點 保障人權

過年收垃圾被暖心民眾「塞」紅包　桃市清潔隊16.5萬做愛心全捐

▲桃園市清潔隊過年期間不僅收垃圾還忙消毒。（圖／桃園市環保局提供）

▲桃園市清潔隊過年期間不僅收垃圾還忙消毒。（圖／桃園市環保局提供）

記者楊熾興／桃園報導

今年正值新冠疫情當前，桃園環境清潔稽查大隊不僅收受大量垃圾還忙著全市各區人口密集區及生活圈大消毒，但過年期間熱情市民為表達謝意，仍有贈送隊員紅包，環保局雖一再宣導「只收垃圾，不收紅包」，但仍有塞了紅包就快閃的民眾，而忙於清運的隊員往往無法及時退還，統計共收到約16萬5000元，全數捐給桃園市政府社會救助金專戶。

▲▼民眾感謝的「塞」紅包，但清潔隊則全數捐出做愛心。（圖／桃園市環保局提供）

▲▼民眾感謝的「塞」紅包，但清潔隊則全數捐出做愛心。（圖／桃園市環保局提供）

▲▼民眾感謝的「塞」紅包，但清潔隊則全數捐出做愛心。（圖／桃園市環保局提供）

環境清潔稽查大隊表示，市民的感謝雖為隊員於歲末寒冬增添暖意，但公務員仍須依照「桃園市政府員工廉政倫理規範」，無法收受餽贈，所以清潔隊收到的紅包、禮品全數交由政風室統一辦理拒收饋贈登錄事宜。至於今年過年期間所收到紅包16萬5000餘元，將全數捐給桃園市政府社會救助金專戶，讓實質愛心給更多需要的家庭。

環保局長呂理德表示，雖然透過各種管道宣導，桃園市的清潔隊員「只收垃圾，不收紅包」已行之有年，如有無法退還之紅包及禮品，均按規定主動繳交給政風室，隊員除了清潔環境還恪遵廉潔品格建立公僕良好形象，也希望能持續與市民作伙防疫和環境維護，並落實資源回收及減塑政策，共同護守桃園市容。

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