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2/21把握最後發財機會！東森樂透頭獎連11槓　頭獎上看1200萬

▲▼2/21把握最後發財機會！東森樂透頭獎連11槓　頭獎上看1200萬。（圖／東森購物提供）

▲「東森玩很大★樂透過新年」活動今(20日)大年初九第11日開獎，頭獎未開出，獎金累計到第十二期，頭獎將可得到1200萬東森提貨券。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／綜合報導

尾牙沒抽中？刮刮樂槓龜？趕緊把握2/21最後一期「東森玩很大★樂透過新年」，頭獎累積獎金上看1200萬！橫財當頭一夕致富就是明天！本活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，今(2/20)日大年初九第11日開獎，也是倒數第二期，可惜頭獎仍未開出，獎金累計到第12期，頭獎得主將可得到1200萬東森提貨券。

「東森玩很大★樂透過新年」從2月初活動開始，投注東森幣金額連連創新高，累計至今日已有近8.62萬人投注，總投注金額近1.54億東森幣。投注本期人數共4.7萬人，今日投注數40.8萬，投注本期東森幣2040萬，再次創下投注以來新高紀錄。投注第一名的消費者也從昨天的207萬東森幣，加碼到209.6萬東森幣。東森樂透從活動開獎至今第十期，期期中獎率都高達2成，雖然頭獎連11槓，但截至2/20前10期，投注第一名的消費者從第四獎到第九獎的中獎價值已達到400萬元。

※已有新聞雲App直接點我參加遊戲※ 

「東森玩很大★樂透過新年」活動，除了頭獎1100萬元提貨券外，二獎50萬元提貨券今日也仍未開出、三獎ZWILLING德國雙人經典炒鍋有10注中獎、四獎ZWILLING德國雙人經典湯鍋+萬用廚刀組有21注中獎、五獎東森毛寶洗衣精一年份有382注中獎、六獎東森蒲公英衛生紙一年份168包有496注中獎、七獎東森自然美肌因極光白修護凝凍有4883注中獎、八獎東森自然美瑞昇淨潤保濕洗卸套組有6990注中獎、九獎東森幣200枚有6萬9256注中獎，總計共有8萬2038注中獎，2/20(四)大年初八共投注40萬8122注，中獎率高達2成，東森購物連續12天每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團直播開獎結果。

▲▼2/21把握最後發財機會！東森樂透頭獎連11槓　頭獎上看1200萬。（圖／東森購物提供）

▲「東森玩很大★樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團live直播。

「東森玩很大★樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，民眾只要下載東森購物App註冊並登入成為會員，依規定取得東森幣後，即可於「打卡/遊戲」投注，只要用50枚東森幣，就能投注「東森樂透」乙次，開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行， 10日(三)起一連12天，天天抽出100萬東森購物提貨券兌獎，當天沒有得主的話，獎金會累計到下一期，最高獎金可達1,200萬，同時還有總價值超過5000萬元的超值好康大放送。

▲▼2/21把握最後發財機會！東森樂透頭獎連11槓　頭獎上看1200萬。（圖／東森購物提供）

★★★★★【東森玩很大★樂透過新年】懶人速速發財包
 (1)活動日期：
2月10日(三)-2月21日(日)19:59
(2)活動說明：
1.下載東森購物App註冊並登入成為會員。
2.依規定取得東森幣。
3.於「打卡/遊戲」投注，只要用50枚東森幣，就能投注「東森樂透」乙次。
4.開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行。
5.12天每天抽出100萬東森購物提貨券兌獎，若當天沒有得主，獎金會累計到下一期，最高獎金可達1200萬，同時還有總價值超過5000萬元的超值好康大放送。

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