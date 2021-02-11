皆創罷免史「第一人」　韓國瑜、王浩宇「致謝」態度大不同

▲面對罷免通過，王浩宇在綠島發聲明，韓國瑜則率韓市府向支持者鞠躬致謝。（圖／翻攝「我是中壢人」臉書／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市議員黃捷罷免投票案6日落幕，鳳山人用選票留下她。不過，回想上個月16日，民進黨桃園市議員王浩宇成為首位遭罷免的直轄市議員，人在綠島的他知情後，透過臉書粉專「我是中壢人」發聲明，未直接面對選民；對照同樣成為「政壇第一人」，首位遭罷免的直轄市長韓國瑜，當天則是親率韓市府團隊召開記者會，向支持者90度鞠躬致謝。不過，韓國瑜的10分鐘談話中，反指責民進黨造謠抹黑，被外界批評「不認錯」。

罷王投票1月16日傍晚5時52分許通過8萬1940票門檻，消息一出，許多網友紛紛灌爆王浩宇臉書粉專留言嘲諷，而王浩宇把臉書設成非公開、限好友觀看，因此外界檢視時僅能看見使用紀錄。對於遭罷免的感想，王浩宇透過另個自己創立的臉書粉專「我是中壢人」發聲。他以14字表示，「衷心感謝支持我的朋友，衷心感謝」，並附上1張「望海」的背影照。

王浩宇當時據指人在綠島，因此當天沒有現身，只透過臉書發布聲明；而王浩宇位在桃園中壢的服務處，當天也早已大門深鎖。

對照2020年6月6日的罷韓投票，儘管韓國瑜當天遭93萬9090張同意票拉下政壇，但他在投票結果出爐後，親率韓市府團隊召開記者會，發表「兩個感謝三個遺憾一個祝福」。10分鐘的聲明中，韓國瑜90度鞠躬感謝在2018年九合一大選時，投票給他的89萬位高雄市民。

不過，該場記者會中，韓國瑜在3個遺憾中，強力砲轟民進黨用罷韓國家隊，集中所有中央政府力量、跨越各部會，買通幾乎90％以上的媒體，幾乎百分百的網軍，全力抹黑造謠等，遭外界批評「不認錯」。

時任行政院發言人丁怡銘表示，「我不知他指控哪一點是罷韓國家隊」，支持與反對的雙方都能保持理性，回歸討論，充分向世界各國展現台灣民主的成熟，令人欣慰。

針對王浩宇罷免投票案結果，中選會1月22日發布公告，指出王浩宇罷免案投票人總數為32萬7758人，投票人數為9萬2226人，投票率為28.14％，有效票為9萬1710票，其中同意罷免票數為8萬4582票，佔92.23％；不同意罷免票數7128票，佔7.77％，無效票為516票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，投票結果為通過。

對於解除王浩宇職務部分，中選會表示，依《公職人員選舉罷免法》第91條第1項、第92條第1項規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告日起，解除職務；被罷免人自解除職務日起，4年內不得為同一公職人員候選人。此外，王浩宇解除職務後，其所遺任期不足2年，且桃園市議會議員缺額未達總名額2分之1，依《地方制度法》第81條第1項規定，不再補選。