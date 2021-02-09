趙少康向小英、江啟臣、習近平拜年　預告年後推兩岸主張

▲趙少康向民眾拜年。（圖／中廣提供）

記者楊蕓／台北報導

中廣董事長趙少康8日宣布將爭取代表國民黨參選2024總統大選，9日他也特別向民眾拜年，除了預告他將在年後推出兩岸主張，也恭祝蔡英文主席、江啟臣主席、習近平主席政躬康泰、青春永駐。

趙少康宣布將爭取代表國民黨參選2024總統大選，消息一出再為政壇投下震撼彈。為迎接春節到來，趙少康提前向民眾拜年，他表示，「過年了，趙少康在這裡給您拜個年，祝您：事事如意、歲歲平安！順便也向您預告，年後我將推出我的兩岸主張，可以用十個字代表：喊一聲兄弟、保百歲平安。另外，也特別在此恭祝蔡英文主席、江啟臣主席、習近平主席，政躬康泰、青春永駐！」

趙少康8日公開表示，他會參加國民黨內總統初選，口號就是「Make Taiwan Great Again」（讓台灣再次偉大），不過，國民黨有初選機制，他會去爭取，因為他目前沒有資格參選黨主席，但可以參加黨內初選爭取總統提名，任何事都不排除可能性。

趙少康強調，政治是爭取多數人的最大幸褔，選舉是爭取最大支持，不僅跟希望跟前高雄市長韓國瑜，還要跟國民黨主席江啟臣、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平，結盟要助力越多越好，廣結善緣。至於若初選輸了是否會脫黨，趙少康表示，「不會，哪有初選輸了就脫黨，這麼沒風度，願賭服輸，參加就要符合遊戲規則。」

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