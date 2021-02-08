　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃暐瀚揭「趙江韓」2024盤算：沒在談黨主席 　就是談總統！

▲▼趙少康、韓國瑜、江啟臣。（合成圖／記者屠惠剛攝）

▲趙少康、韓國瑜、江啟臣三人對2024各自有不同的盤算。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者林彥臣／綜合報導

中廣董事長趙少康日前才申請回復國民黨籍，並且表態要參選黨主席，隨後又在8日宣布，將爭取代表國民黨參選2024總統大選。對此資深媒體人黃暐瀚分析，國民黨「趙江韓」3人對於2024各自的盤算，基本上根本沒有在談黨主席，根本就是談總統大位。

黃暐瀚8日在中天新聞分析指出，江啟臣主席想要的是，一個在媒體圈相當有影響力的失聯黨員趙少康回黨，對他在黨內的聲望，以及競選連任的聲勢，是相當有幫助的，所以江啟臣的想法是找回趙少康，既可以幫到國民黨，也可以幫到他自己的連任。

黃暐瀚說，但是找了趙少康回來，江啟臣身邊的人就擔心，找他回來幹嘛，他如果下去參選怎麼辦？他如果是幫自己選呢？「每一個人，我不是你眼中的我，你以為我是要來幫你，不是，我是要來選2024的，你誤以為我要選2021，所以才會出現自由時報事件」。

▲▼資深媒體人黃暐瀚分析「趙江韓」三人盤算。（圖／翻攝自中天新聞YouTube）

▲資深媒體人黃暐瀚分析「趙江韓」三人盤算。（圖／翻攝自中天新聞YouTube）

黃暐瀚進一步分析，一個是心在2024要救國，一個是志在2021要救黨，韓國瑜在旁邊插花幹嘛？「韓國瑜就是希望能夠救黨國啊！」他希望國民黨能夠重新執政，也希望台灣能夠更好，希望中華民國不要消失、不要被淡化。

黃暐瀚強調，中華民國元素在蔡英文總統817萬連任之後，是不是變得必較低，現在少講中華民國、多講台灣是不是更明顯，如果當選人是韓國瑜，當然每天都「中華民國！中華民國！」三個人都各自希望國民黨好、希望中華民國好，有沒有衝突？看起來是有競爭，但終究是要合作。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
鋒面「大雨彈」炸小年夜　一張圖看全台降雨熱區
特斯拉加碼420億！將開放「比特幣買車」　價格衝破新高點
台灣通報第一例！男電子煙吸1年「肺炎住院4次」
閃亮亮「沒穿內衣」側胸全露　粉狂噴鼻血：超辣
女訂4300元炸物、甜粿棄單　「逼30分鐘做好」惡整攤商

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃暐瀚揭「趙江韓」2024盤算：沒在談黨主席 　就是談總統！

快訊／連17天！共機派殲16擾西南空域　2月累積10架次報到

趙少康Clubhouse大聊兩岸：蔡英文做5年　如果可以為什麼不獨立

反萊豬連署「30天衝破50萬」　江啟臣：替騎虎難下的蔡英文解套

不到30天！反萊豬公投連署破50萬　江啟臣曝真相：蔡政府應謙卑傾聽

「陪審團制度」是否引入台灣？民調結果出爐　76.7％投下贊成票

韓粉痛批台派側翼「護航雞排妹」　簡直把翁立友當韓國瑜打！

蔡英文親赴證交所60週年慶　期盼台股牛市大發！

趙少康劍指2024大選　邱毅評「沉不住氣」：玩砸一盤好棋

趙少康角逐2024總統要爭取這4個人支持　國民黨說話了

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

邵雨薇談閃嫁吳慷仁：可能明天　見男友為戲增胖20公斤「滿驚訝的」

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰：關了快20分鐘

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

孫德榮曝羅志祥復出..打算「開箱游泳池」　通電話結果「他在大便」笑慘：味道都出來了..

黃暐瀚揭「趙江韓」2024盤算：沒在談黨主席 　就是談總統！

快訊／連17天！共機派殲16擾西南空域　2月累積10架次報到

趙少康Clubhouse大聊兩岸：蔡英文做5年　如果可以為什麼不獨立

反萊豬連署「30天衝破50萬」　江啟臣：替騎虎難下的蔡英文解套

不到30天！反萊豬公投連署破50萬　江啟臣曝真相：蔡政府應謙卑傾聽

「陪審團制度」是否引入台灣？民調結果出爐　76.7％投下贊成票

韓粉痛批台派側翼「護航雞排妹」　簡直把翁立友當韓國瑜打！

蔡英文親赴證交所60週年慶　期盼台股牛市大發！

趙少康劍指2024大選　邱毅評「沉不住氣」：玩砸一盤好棋

趙少康角逐2024總統要爭取這4個人支持　國民黨說話了

全聯得來速？高雄婦頭暈誤踩油門　轎車暴衝撞店...酒測值曝光

台南藍軍請黃偉哲送市民「小紅包」　7天年假勿收停車費

美股三大指盤中創新高！1.9兆美元紓困樂觀　華爾街：我們還在牛市

壞特長相首曝光！　曬正臉照回應：喜歡我的音樂，也會喜歡我的樣子

桃園11家急救責任醫院區域聯防　春節醫療服務不打烊

黃暐瀚揭「趙江韓」2024盤算：沒在談黨主席 　就是談總統！

預約清運大型傢俱要快！　桃園環保局單周受理近8,000件申請

帶傘敲春雷！鋒面「大雨彈」炸小年夜　一張圖看全台雷雨變天

屏東市千禧公園綵燈節啟燈　8日晚間線上直播同歡

六角1月營收4億元創單月新高　12個月來首度轉為正成長

印度女星被性侵2小時　 一群男子強行上車挾持

政治熱門新聞

趙少康宣布參選2024　力促兩岸和平、藍綠和解

蔬菜垃圾山嚇壞網　北農曝光真相

趙少康角逐2024總統要爭取這4個人支持　國民黨說話了

趙少康「Make Taiwan Great Again」　揭秘參選原因

電商消費爭議統計出爐　蝦皮2029件、momo購物1049件

韓粉痛批側翼護航雞排妹　把翁立友當韓國瑜打

刪Q總部提交4357份提議書　說明罷免陳柏惟4大理由

趙少康劍指2024大選　邱毅評「沉不住氣」：玩砸一盤好棋

藍營議員開砲趙少康：說越多破綻越多

周玉蔻酸趙少康「玩掛國民黨」：再一周要選宇宙之王？

中評委替3萊豬跑票立委請命：等同宣判政治死刑

罷捷失敗割萊委有望　名嘴點名這2人很危險

林延鳳：國民黨用欺騙口號恐嚇民眾　豈不是比瘦肉精還毒？

趙少康Clubhouse大聊兩岸：蔡英文做5年　如果可以為什麼不獨立

更多熱門

相關新聞

趙少康Clubhouse大聊兩岸：蔡英文做5年　如果可以為什麼不獨立

趙少康Clubhouse大聊兩岸：蔡英文做5年　如果可以為什麼不獨立

媒體人趙少康8日下午再拋震撼彈，宣布將爭取代表國民黨2024年總統初選，他在晚間也加入時下正流行的Clubhouse，與網友大聊兩岸論述。趙少康強調，目前台獨不可能，而台灣處境是經濟靠中國、國安靠美國。

反萊豬連署「30天衝破50萬」　江啟臣：替騎虎難下的蔡英文解套

反萊豬連署「30天衝破50萬」　江啟臣：替騎虎難下的蔡英文解套

反萊豬公投連署破50萬　江啟臣曝真相

反萊豬公投連署破50萬　江啟臣曝真相

趙少康劍指2024大選　邱毅評「沉不住氣」：玩砸一盤好棋

趙少康劍指2024大選　邱毅評「沉不住氣」：玩砸一盤好棋

趙少康角逐2024總統要爭取這4個人支持　國民黨說話了

趙少康角逐2024總統要爭取這4個人支持　國民黨說話了

關鍵字：

韓國瑜趙少康江啟臣黃暐瀚2024

讀者迴響

熱門新聞

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

曾國城又被爆性騷！女導控故意蹭腿

豪宅女主人熱情應門！外送員收驚喜暈了

即／11歲女童公園隨機犯案　舉石砸幼童頭

堂哥「逼脫衣性侵」　雞排妹揭網友血淚史

翁立友又被控性騷擾！

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

黑男女友無預警「剪掉20cm長髮」！

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

曾國城照常錄影「只抱男來賓」同場人員曝現況！

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

家長注意！YouTube惡意影片爆「入侵吃播」

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

子瑜爸驚喜現身！　網驚：很帥很年輕

萬華16歲高中生夜出訪友　突倒地暴斃

更多

最夯影音

更多
國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了
驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面