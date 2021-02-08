黃暐瀚揭「趙江韓」2024盤算：沒在談黨主席 　就是談總統！

▲趙少康、韓國瑜、江啟臣三人對2024各自有不同的盤算。（合成圖／記者屠惠剛攝）



記者林彥臣／綜合報導

中廣董事長趙少康日前才申請回復國民黨籍，並且表態要參選黨主席，隨後又在8日宣布，將爭取代表國民黨參選2024總統大選。對此資深媒體人黃暐瀚分析，國民黨「趙江韓」3人對於2024各自的盤算，基本上根本沒有在談黨主席，根本就是談總統大位。

黃暐瀚8日在中天新聞分析指出，江啟臣主席想要的是，一個在媒體圈相當有影響力的失聯黨員趙少康回黨，對他在黨內的聲望，以及競選連任的聲勢，是相當有幫助的，所以江啟臣的想法是找回趙少康，既可以幫到國民黨，也可以幫到他自己的連任。

黃暐瀚說，但是找了趙少康回來，江啟臣身邊的人就擔心，找他回來幹嘛，他如果下去參選怎麼辦？他如果是幫自己選呢？「每一個人，我不是你眼中的我，你以為我是要來幫你，不是，我是要來選2024的，你誤以為我要選2021，所以才會出現自由時報事件」。

▲資深媒體人黃暐瀚分析「趙江韓」三人盤算。（圖／翻攝自中天新聞YouTube）



黃暐瀚進一步分析，一個是心在2024要救國，一個是志在2021要救黨，韓國瑜在旁邊插花幹嘛？「韓國瑜就是希望能夠救黨國啊！」他希望國民黨能夠重新執政，也希望台灣能夠更好，希望中華民國不要消失、不要被淡化。

黃暐瀚強調，中華民國元素在蔡英文總統817萬連任之後，是不是變得必較低，現在少講中華民國、多講台灣是不是更明顯，如果當選人是韓國瑜，當然每天都「中華民國！中華民國！」三個人都各自希望國民黨好、希望中華民國好，有沒有衝突？看起來是有競爭，但終究是要合作。